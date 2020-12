Wennigsen

Gottesdienste unter freiem Himmel, ein interaktives Krippenspiel mit mehreren Stationen und der Segen to go: Die Marien-Petri Kirchengemeinde Wennigsen setzt wegen der Corona-Pandemie auf ungewohnte Formen. „ Weihnachten 2020 wird alles anders“, teilt die Gemeinde auf ihrer Homepage mit. Es werde aber trotz aller Einschränkungen gemeinsam gefeiert werden – nur eben nicht so, wie es die Wennigser gewohnt sind.

„Dieses Jahr haben wir mit der Planung von Heiligabend mehr Aufwand als in den letzten zehn Jahren zusammen“, sagt Pastor Carsten Wedemeyer. Seit dem Sommer schon planen er, Pastorin Mandy Stark, Diakon Martin Wulf-Wagner und Anja Fahrenbach vom Kirchenvorstand gemeinsam mit vielen Helfern die Angebote für die Weihnachtszeit. „Das hat viel Durchhaltevermögen gekostet, wir mussten immer wieder nachjustieren“, sagt Wedemeyer. Und selbst jetzt stehe noch nicht fest, ob alles wie vorgesehen ablaufen kann. Dennoch sei für die vier Gemeindemitglieder immer klar gewesen: Gerade in dieser Zeit müsse die Kirche den Wennigsern etwas bieten.

Krippenspiel in kleinen Gruppen

Doch klar sei auch: „Wir werden die Erwartungen nicht erfüllen können“, sagt Martin Wulf-Wagner. Denn in normalen Jahren gibt es neun Gottesdienste an Heiligabend, mehr als 3000 Besucher kommen in die Kirchen. In diesem Jahr ist das undenkbar. „Pro Gottesdienst oder Veranstaltung können wir nur rund 120 Menschen rein lassen“, sagt Wedemeyer. Nicht jeder der sonst 3000 Besucher wird an Weihnachten die Kirche besuchen können.

Unter anderem wurde nun das beliebte Krippenspiel komplett umgestaltet: Statt eines Spiels in der Kirche wird es am, 24. Dezember mehrere Stunden lang ein Krippenspiel in Stationen geben. In Gruppen von zehn Personen aus zwei Haushalten können die Besucher nach Voranmeldung dann durch den Klostergarten und die Kirche gehen und sich das Krippenspiel an fünf Stationen anschauen. Bei jeder Station gibt es zudem Denkanstöße und Fragen, mit denen sich die Besucher beschäftigen können.

„Wenn die Menschen sich optimal anmelden – also immer in Zehnergruppen – können im Idealfall 840 Besucher das Krippenspiel sehen“, sagt Wulf-Wagner. Immer drei Familiengruppen sollen zeitgleich mit genügend Abstand die Stationen ablaufen. Der Rundgang dauert etwa 50 Minuten und ist interaktiv gestaltet.

An Nikolaus konnten sich Kinder – wie hier Jamal (von links), Melody und Luisa – Süßigkeiten aus dem Nikolaussack vor der Klosterkirche nehmen. An Weihnachten hängt dann am Baum der Segen to go. Quelle: Frank Hermann (Archiv)

Möglich wird das neue Krippenspiel-Format durch zahlreiche junge „Schauspieler“. Insgesamt 35 Darsteller werden in zwei Schichten in der Kirche zu sehen sein – vor allem Konfirmanden und Jugendliche.

Weihnachtslieder singen auf dem Hof Herbst

Auch wenn das Singen in der Kirche nicht erlaubt ist, hat das Organisationsteam zudem einen Weg gefunden, dass zumindest an einem Tag Weihnachtslieder gemeinsam gesungen werden können – bei einem Open Air-Gottesdienst am vierten Advent auf dem Hof Herbst in Argestorf.

Zudem setzt die Kirchengemeinde wieder auf ihr bewährtes Angebot der Andachten und Segen to go. Außerdem ist die geschmückte Kirche an zwei Tagen für eine „Stille Zeit zur Weihnacht“ geöffnet.

Sonderheft bring Stimmung nach Hause

Ihnen sei wichtig gewesen, trotz der Pandemie und allen Einschränkungen wenigstens ein bisschen was von dem transportieren zu können, was an Weihnachten wichtig ist. „Gerade jetzt ist es ganz wichtig, den Menschen etwas zu bieten – sie lechzen regelrecht danach“, sagt Anja Fahrenbach vom Kirchenvorstand. Das sehe man an allen bisherigen Angeboten, die durchweg sehr gut angenommen wurden.

Damit auch diejenigen, die nicht die Gottesdienste besuchen können, ein bisschen Weihnachtsstimmung nach Hause bekommen, hat die Kirchengemeinde sogar ein Sonderheft zu Weihnachten veröffentlicht. Auf acht Seiten finden Interessierte Noten und Texte für Weihnachtslieder, kleine Geschichten, Bibelpassagen und Segen. Das Heft wird bald in der Kirche ausliegen.

Das sind die Termine in der Weihnachtszeit 4. Advent, Sonnabend, 19. Dezember: Segen to go am Tannenbaum vor der Klosterkirche 4. Advent, Sonntag, 20. Dezember: ab 10.30 Uhr Gottesdienst auf dem Hof Herbst in Argestorf mit Advents- und Weihnachtsliedersingen Heiligabend, 24. Dezember: von 12.30 bis 17.30 Uhr Krippenspiel mit Stationen in der Klosterkirche. Anmeldung erforderlich. Heiligabend, 24. Dezember: Um 15 Uhr Krippenspiel im Kapellengarten der Johanneskapelle in Sorsum. Anmeldung erforderlich. Heiligabend, 24. Dezember: Von 21.30 bis 23.30 Uhr Stille Zeit zur Weihnacht in der geschmückten Klosterkirche. 1. Weihnachtstag, 25. Dezember: Von 16 bis 18 Uhr Stille Zeit zur Weihnacht in der geschmückten Klosterkirche. 2. Weihnachtstag, 26. Dezember: Ab 10.30 Uhr Gottesdienst mit Posaunenchor in der Klosterkirche. 2. Weihnachtstag, 26. Dezember: Abends Segen to go an den Kirchen und Kapellen. Silvester, 31. Dezember: Ab 18 Uhr Gottesdienst zum Jahreswechsel mit Abendmahl in der Klosterkirche. Anmeldungen sind ab dem 14. Dezember unter http://cutt.ly/Krippenspiel-wennigsen-2020 möglich.

Von Lisa Malecha