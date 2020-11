Wennigsen

Auf mehr als 520 Quadratmetern eröffnet an der Albert-Einstein-Straße in Wennigsen voraussichtlich im Februar kommenden Jahres ein Gesundheitszentrum. Der Neubau ist größtenteils fertig, in der ersten Etage soll noch in diesem Jahr die Podologiepraxis von Kristina Johann den Betrieb aufnehmen. Sie ist auch die Leiterin des Zentrums.

Johann hatte lange überlegt, was sich für die untere Etage des Gebäudes eignen könnte und gewerblich sinnvoll in Wennigsen wäre, wie sie berichtet. „Dann kam die Idee, dort eine Tagespflege für Senioren zu eröffnen. Der Bedarf ist, denke ich, gegeben“, sagt sie. Eine Tagespflege für Senioren ist eine offene, teilstationäre Einrichtung. Mit ihrem Aufenthalt in der Tagespflege sollen die Angehörigen entlastet werden. Zudem lässt sich damit eine Heimunterbringung der Senioren hinauszögern oder sogar ganz vermeiden.

An der Albert-Einstein-Straße in Wennigsen entsteht ein Gesundheitszentrum. Dort wird auch eine Tagespflege für Senioren einziehen. Quelle: Frank Hermann

In der Tagespflege werde Platz für 15 bis 17 Senioren sein, sagt Johann. „Der Tag beginnt so um 9 Uhr mit einem Frühstück.“ Dann gebe es ein wenig Morgengymnastik. Im Anschluss werde individuell auf die Bedürfnisse der Gäste eingegangen. Logopädie, Physiotherapie und Ergotherapie seien angedacht, damit die Menschen in Form bleiben.

Tagespflege von 9 bis 16 Uhr

Es seien aber auch Spiel- und Spaßangebote geplant. „Außerdem gibt es Rückzugsmöglichkeiten, falls jemand zum Beispiel nach dem Mittagessen mal ein wenig Ruhe braucht“, sagt die künftige Leiterin. Gegen Nachmittag gebe es dann noch Kaffee und Kuchen, und um 16 Uhr etwa würden die Gäste dann nach Hause gefahren oder abgeholt.

Damit die Gäste auch in die Tagespflege kommen können, soll es einen Fahrdienst geben. „Das muss dann individuell geschaut werden, wie wir das machen und wo Bedarf besteht“, sagt Johann. Im Prinzip sei jeder willkommen. Auch Personen mit einer hohen Pflegestufe könnten in die Einrichtung kommen.

Johann ist besonders wichtig, den alten Menschen das Gefühl zu geben, dass sie nicht alleine sind. Sie sollen die Gesellschaft anderer genießen und trotzdem noch in den eigenen vier Wänden leben können. „Häufig sind die Menschen ja allein, die Kinder weit weg, der Bekanntenkreis ist nicht mehr groß“, erläutert sie. Es sei wichtig, diese Menschen nicht zu vergessen.

Pflegedienstleitung übernimmt Formalitäten für Gäste

Die Kosten würde die Pflegekasse übernehmen, sagt Johann. „Wer kann und öfter kommen möchte, kann das natürlich auch privat zahlen“, ergänzt sie. Es sei extra eine Pflegedienstleitung mit im Haus, die für die Senioren die Formalitäten übernimmt, Geld beantragt und den bürokratischen Teil abwickelt.

Logopädie, Physiotherapie und Ergotherapie – das alles soll im Gesundheitszentrum angeboten werden. Quelle: Frank Hermann

Wenn die Corona-Pandemie irgendwann vorbei sei, „machen wir aber noch viel mehr“, erklärt Johann. Dann würden auch mal Ausflüge mit den älteren Bürgern unternommen, damit sie rauskommen, etwas von der Welt sehen. Um das Projekt verwirklichen zu können, habe sie es sogar privat finanziert, sagt Johann. „Man kann bei der Stadt Unterstützung beantragen. Aber das ist nicht viel. Bisher habe ich das nicht gemacht.“

Mitarbeiter werden gesucht

Nun hofft sie, dass sie ihre Praxis bald eröffnen kann. „Für diese suche ich übrigens noch Verstärkung“, fügt sie hinzu. Es gebe vier Behandlungsräume, und bislang seien nur zwei besetzt. „Eine Kollegin von mir fängt in ein paar Monaten mit an“, sagt Johann. Die anderen Räume seien noch frei.

Weitere Informationen zu dem Projekt gibt es auch online unter gesundheitszentrum-wennigsen.de.

Von Janna Silinger