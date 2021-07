Wennigser Mark

Die beiden Kirchengemeinden Holtensen-Bredenbeck und Marien-Petri-Wennigsen laden zum zweiten Gottesdienst am anderen Ort in diesem Jahr ein: Am Sonntag, 18. Juli, wird am Alten- und Pflegeheim Auf dem Lichtenberg in der Wennigser Mark, Egestorfer Straße 2, gefeiert. Beginn ist um 10.30 Uhr.

Der Gottesdienst wird gestaltet von Pastor Claas Cordemann und einem Team von Ehrenamtlichen beider Gemeinden. Musikalisch wird die Andacht von Nastja Schkinder am Akkordeon und Olga Heydrich an der Querflöte begleitet.

„Wir freuen uns sehr über zahlreiche Besucherinnen und Besucher aus beiden Gemeinden“, sagt das Organisationsteam. Familie Badtke und die Belegschaft des Alten-und Pflegeheims Lichtenberg laden nach dem Gottesdienst alle Interessierten zu einer Bratwurst ein.

Der Gottesdienst findet unter Einhaltung aller Abstands- und Hygienevorschriften statt. Parkplätze befinden sich gegenüber auf dem Waldparkplatz oder in den Nebenstraßen rund um das Alten-und Pflegeheim.

Weitere Termine

15. August auf der Obstplantage Zabel in Holtensen, Linderter Straße 47, mit Pastor Carsten Wedemeyer.

12. September im Wasserpark Wennigsen, Bröhnweg 15. Dabei werden die neuen Konfirmanden begrüßt. Gestaltet wird die Andacht von Pastorin Mandy Stark, Diakon Martin Wulf-Wagner, Pastor Carsten Wedemeyer und ihrem Team.

Von Lisa Malecha