Mehr als zwei Jahrzehnte lang standen die Zeiger an der Knölke-Uhr still – nun können Wennigser an der Uhr des verstorbenen Uhrmachers Hermann Knölke wieder die Zeit ablesen. Der Verkehrs- und Verschönerungsverein Wennigsen (VVV) hat die Uhr reparieren lassen.

Dafür hatte der in diesem Jahr verstorbene Hermann Knölke, der seinen Laden an der Argestorfer Straße hatte,den Verkehrs- und Verschönerungsverein in seinem Nachlass bedacht. Dies nahm der Verein als Anlass, dem Verstorbenen ein ehrendes Andenken zu setzen, erklärte Wilfried Harting vom VVV-Vorstand.

Der VVV hat die Instandsetzung in enger Abstimmung mit der Eigentümerin der Ärztepraxis Klosteramthof, Gabriela Stammer, initiiert. Auch Stammer, deren Praxis an der Uhr liegt, hat sich finanziell an der Reparatur beteiligt. Insgesamt hat die Reparatur rund 4500 Euro gekostet.

Auf einer Seite der Uhr ist nun das Logo des Verkehrs- und Verschönerungsvereins zu sehen. Quelle: Lisa Malecha

Die Uhr hat neue Ziffernblätter bekommen, die auf der einen Seite das Logo der Praxisgemeinschaft ziert, auf der anderen das Logo vom VVV. Dem verstorbenen Uhrmacher Hermann Knölke zu Ehren erhielt die Uhr zudem eine Gedenktafel mit dem Namen „Knölke-Uhr“ mit Zunftzeichen des Uhrmacherhandwerks. Zudem hängt an der Uhr auch eine Tafel mit der Beschriftung „Zur Erinnerung an Uhrmacher Hermann Knölke 1924 –2020“. Besonders verdient machte sich Knölke auch, indem er die Geschichte der Wennigser Häuser vor dem zweiten Weltkrieg recherchierte und diese historisch aufgearbeitet hat.

VVV verschönert den Ort

Die Knölke-Uhr war nicht das einzige Projekt des VVV, auch wenn er wegen der Corona-Pandemie zahlreiche Ideen nicht umsetzen konnte. Unter anderem hat der VVV gemeinsam mit dem Heimatmuseum den Platz vor dem Museum neu gestaltet. Zudem hat der Verein den Bahnhofstunnel mit Graffiti versehen – mit Hilfe der Schüler der Freien Waldorfschule Sorsum. Auch am Mausoleum des VVV am Friedhof Wennigsen war de Verein tätig: Dort wurden die Säulen am Eingang neu imprägniert und die Altarplatte mit einem Plexiglasschutz versehen

Monet statt Moder: Bei der Verschönerung der Bahnhofunterführung ließen sich die Waldorf-Schüler von einem Motiv des Malers Claude Monet beeinflußen. Der Verkehrs- und Verschönerungsverein Wennigsen hatte die Renovierung auf den Weg gebracht. Quelle: Mario Moers (Archiv)

Durch den Einsatz von Jürgen Rudloff wurden Bänke, Plätze, Scharnhorstdenkmal und vieles mehr saniert, hergerichtet und repariert. „Er organisierte sich hier selbstständig seine Mithelfer. Im gilt seitens des VVV ein herzliches Dankeschön“, sagte Mehlhop bei der Hauptversammlung des Vereins.

Diese Aktionen sind geplant

Ein Projekt, das noch umgesetzt werden soll, ist die Erneuerung der Gedenktafeln am Ehrenmal des Ersten und Zweiten Weltkrieges auf dem Friedhof Wennigsen. Die Tafeln waren schon vor geraumer Zeit gestohlen wurden. Nun konnten die Mitglieder des VVV die Namensliste auftreiben, weshalb die Tafeln endlich ersetzt werden können. „Der VVV sah sich hier zum Handeln gezwungen da politisch nichts passierte. Der Auftrag ist auch schon raus und wird hoffentlich zum Volkstrauertag fertig sein“, sagt Mehlhop. Unterstützt wird der Verein von privaten Spendern, der Volksbank sowie der Sparkasse Wennigsen.

Auch die Stammtische und Vorträge des Vereins sollen bald fortgesetzt werden. „Alle weiteren Planungen sind abhängig von der Entwicklung der Pandemie“, sagt Mehlhop.

Carsten Mehlhop (Mitte) ehrt Franz Blazek (rechts) und Jürgen Rudloff. Quelle: VVV

Wahlen und Ehrungen

„Erfreulicherweise konnten wir die jahrelang vakante Position einer Grünpatenbeauftragten durch Anda Niehoff besetzten“, sagt Mehlhop. Zudem wurden der stellvertretende Vorsitzende Wilfried Harting, Detlef Mainka (Kassenführer), Jutta Ulianowsky (Schriftführerin), Christioph Meineke und Monika Mainka (Beisitzer) einstimmig für zwei Jahre wiedergewählt. Für besondere Verdienste für den VVV wurden zudem Franz Blazek und Jürgen Rudloff geehrt.

Das ist der VVV-Vorstand: Der stellvertretende Vorsitzende Wilfried Harting (von links), Detlef Mainka (Kassenführer), Jutta Ulianowsky (Schriftführerin), Christioph Meineke und Monika Mainka (Beisitzer) und Carsten Mehlhop (Vorsitzender). Quelle: VVV

