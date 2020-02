Wennigsen

Es ist ein denkbar unkompliziertes Konzept mit einem wohltätigen Hintergrund: Seit zehn Jahren schon kommen in jedem Februar an einem Sonnabendabend zahlreiche Eltern, Lehrer, Ehemalige und Erwachsene aus der näheren Umgebung in die Aula der Grundschule Wennigsen, um den Förderverein der Schule zu unterstützen. Auch in diesem Jahr haben sich wieder rund 100 Besucher bei der Benefizparty für einen guten Zweck amüsiert.

Ihre Aufgabe war einmal mehr äußerst unterhaltsam: Die Gäste konnten Cocktails schlürfen, tanzen, klönen, in Erinnerungen schwelgen – und das alles für einen guten Zweck. „Die Erlöse der Feier helfen dem Förderverein dabei, einkommensschwächere Familien bei Kostenbeiträgen für Klassenfahrten zu unterstützen und Projekte zu finanzieren, die das Schulbudget überschreiten“, sagte der Fördervereinsvorsitzende Marian Glaser.

Fünfköpfiges Team organisiert zehnte Auflage

Dass bei der Party mit dem Verkauf von Tickets, Speisen, Getränken und Tombolalosen Jahr für Jahr mehr als 1000 Euro erwirtschaftet werden, hatte der Förderverein wieder dem fünfköpfigen Organisationsteam um Michaela Günther zu verdanken. Ihr Kind ist zwar inzwischen in der fünften Klasse und nicht mehr auf der Grundschule Wennigsen. „Ich bin aber trotzdem im Team hängengeblieben“, sagte die 45-jährige Mutter bei der zehnten Auflage der beliebten Party. Immerhin sei die Feier ja auch eine Bereicherung im Veranstaltungsprogramm des Ortes und ein Angebot für alle Erwachsenen in Wennigsen.

Gemeinsam mit ihren Mitstreiterinnen aus der Elternschaft der Grundschule hatte sie wieder drei Monate lang am Programm gefeilt: DJ Lars Gevecke legte Tanzmusik auf und Katherine Mensing servierte frisch zubereitete Cocktails. Außer einem langen Tresen mit kleinen Snacks sowie Getränken war auch noch eine Fotobox für Schnappschüsse als Überraschung für die Gäste aufgebaut. Bei einer Tombola mit Losen für jeweils 1 Euro waren rund 40 Preise zu gewinnen. Als Helfer hatten sich Mitglieder und Eltern von Grundschülern hinter den Tresen postiert.

Besucher loben Hintergrund der Party

Für die 33-jährige Nicole Baron aus Bad Münder und Sabrina Fuchs aus Wennigsen war die Party auch ein Wiedersehen. Beide Frauen waren vor Jahren in Wennigsen aufgewachsen und hatten auch gemeinsam die Grundschule besucht. „Wenn wir mit Quatschen und Tanzen den Förderverein unterstützen können, ist das eine gute Sache“, sagte Baron schmunzelnd.

Der 48-jährige Matthias Naumann war aus Degersen gekommen. „Mein Sohn war bis vor zwei Jahren auf der Grundschule und meine Tochter wird hier in zwei Jahren eingeschult“, sagte er. Lobende Worte fand er für das Publikum: „Es sind doch fast alle Gäste in einem ähnlichen Alter und ticken gleich“, sagte er.

Neuauflage ist fest eingeplant

Die Sprecherin des Organisationsteams Günther zog am Sonntagmorgen kurz vor dem gemeinsamen Aufräumen aller Helfer eine positive Bilanz: „Es ging bis etwa 2.30 Uhr. Das ist für den Altersdurchschnitt des Publikums eine stolze Zeit“, sagte sie schmunzelnd. Eine Neuauflage sei auch für das nächste Jahr schon fest eingeplant.

