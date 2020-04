Wennigsen

Die Fallzahlen sind über das Osterwochenende stabil geblieben: Laut Region Hannover sind in Wennigsen derzeit 15 Personen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Im Zeitraum von Donnerstag bis Sonnabend, 9. bis 11. April, waren die Zahlen um zwei Personen angestiegen – also von 13 auf 15 Fälle. Von Sonnabend bis Dienstag, 14. April, sind die Fallzahlen laut Region allerdings stabil geblieben.

In der Nachbarkommune Barsinghausen sind die Zahlen seit Sonnabend um zwei Fälle auf 28 Infizierte angestiegen. In Gehrden ist die Zahl der Infizierten sogar um drei Personen auf 16 angestiegen, und in Ronnenberg sind laut Region Hannover 30 Personen infiziert. Am Sonnabend waren es dort 28.

Anzeige

Weitere HAZ+ Artikel

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 8 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von Lisa Malecha