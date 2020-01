Wennigsen

Mit 25 Veranstaltungen will die Sophie Scholl Gesamtschule ( KGS) an ihre Erfolge seit der Eröffnung vor 25 Jahren erinnern. Viele der Aktionen gehören schon lange zum Schulleben dazu – dieses Jahr will die KGS sich aber noch einmal besonders für Außenstehende öffnen. Nachdem Anfang des Jahres bereits eine Märchenerzählerin die fünften Klassen besucht hat, wird es am Mittwoch, 22. Januar, ein Gastspiel des „Theater zwischen den Dörfern“ für den sechsten Jahrgang geben. „Theater ist ein wichtiger Bestandteil unserer Schule“, sagt Gert Ackermann, der didaktische Leiter der KGS. Daher werde das darstellende Spiel immer wieder auch bei Projekttagen eingebunden.

Theater ist an der KGS wichtig

Am 27. Januarwerden sich die Schüler fächerübergreifend mit dem Thema Faschismus auseinandersetzen. Im Rahmen des sogenannten TUV (themenorientiertes Jahrgangsthema) plant die Schule im Laufe des Jubiläumsjahres noch weitere Themen zu bearbeiten, etwa Wasser, Indien oder Wüste.

Zum Kulturcocktail am 5. März und zum Tag der offenen Tür am 6. März lädt die Schule alle Wennigser ein, sich das Schulleben der KGS anzusehen. „Es wird besonders am Tag der offenen Tür mehr Veranstaltungen als sonst geben“, sagt Ackermann.

Indische Schüler kommen nach Wennigsen

Der Höhepunkt des Jubiläumsjahres soll eine Projektwoche mit abschließendem Schulfest werden. Den Auftakt macht ein Sportfest am 6. Juli. Am 7. und 8. Juli plant die Schule dann zwei Unesco-Projekttage, wo es noch einmal verstärkt um Nachhaltigkeit gehen soll. Beim Schulfest am 9. Juli können die Schüler dann ihre Ergebnisse präsentieren.

In diesem Jahr jährt sich zudem die Partnerschaft mit einer Schule in Indien zum zehnten Mal. „Der Austausch ist aus meiner Sicht ein absoluter Glücksfall“, sagt Ackermann. „Wir freuen uns, dass unsere kleine Landschule mit einem so großen Schulzentrum in Kalkutta kooperieren kann.“ Die indischen Schüler werden bereits vor dem Schulfest anreisen und dann auch mitfeiern.

