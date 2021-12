Wennigsen

Die Gemeinde Wennigsen fördert ihre Sportvereine. Geld gibt es in diesem Jahr für acht Sportvereine. Die insgesamt 25.000 Euro verteilen sich auf Vorschlag des Arbeitskreis Sport (AKS) folgendermaßen auf:

SG Bredenbeck-Holtensen, Mini-Fußballtore und Durchführung der International Children Games (6000 Euro); TSV Wennigsen, neue Flutlichtanlage (5000 Euro); HSG Wennigsen/Gehrden/Bredenbeck, Beachhandballfeld (4000 Euro); SV Degersen, Erneuerung der Abwasseranlage des Vereinsheims und Ausbau eines eSportraums (3000 Euro); Sportschützenverein Wennigsen, Dach-Sanierung des Vereinsheims (2700 Euro); Schützengesellschaft Bredenbeck, Luftgewehre und Zubehör (1800 Euro); DLRG Wennigsen, Ausbildungslehrgänge und Trainingsmaterial (1300 Euro) und TTSG Wennigsen, Spielfeldumrandungen und Materialwagen (1200 Euro).

„Ein wichtiger Beitrag“

Auf Antrag der SPD-Fraktion war ein Fördertopf für den Sport 2020 erstmals wieder in den Haushalt aufgenommen worden – nach über 20 Jahren. Die Sportförderung ist eine freiwillige Leistung, und die Kommune ist überschuldet. Sportförderung an sich hat die Gemeinde schon immer gemacht, wenn auch nicht mit Geld. Aber beispielsweise die Hallennutzung ist für die Vereine kostenlos. Und die Gemeinde hat Flächen gepachtet, etwa die Sportplätze in Bredenbeck und Degersen, die sie den Vereinen unentgeltlich zur Verfügung stellt.

Der erneuten finanziellen Förderung in gleicher Höhe wie im vergangenen Jahr hatte der Rat bereits Anfang des Jahres zugestimmt. „Das ist ein wichtiger Beitrag, um die örtlichen Vereine zu unterstützen“, findet der SPD-Fraktionsvorsitzende Jonas Farwig. Sein Fraktionskollege und stellvertretender Sportausschuss-Vorsitzender Hans-Jörg Albrecht ergänzt: „Der beschrittene Weg der Sportförderung ist trotz der angespannten Finanzlage der Gemeinde richtig.“

Jeder vierte Einwohner ist im Sportverein

In Wennigsen gibt es etwa 4000 Mitglieder in einem Sportverein – das ist etwa jeder vierte Einwohner. „Wir sind natürlich froh über die Sportförderung“, sagt AKS-Vorsitzender Martin Dankert. Leider gebe es zu den Sporthallen und auch einfach nur zum Sportentwicklungsplan keine Entwicklung, bedauert er hingegen.

Die Turnhalle Im Lindenfelde ist schon lange sanierungsbedürftig, wie etwa dieser Blick zur Decke zeigt. Quelle: Jennifer Krebs (Archiv)

Die Sporthallen in Wennigsen sind ein ewiges Thema. „Wir hoffen, dass sich mit dem neuen Gemeinderat und dem Bürgermeister nun hoffentlich etwas bewegt“, sagt Dankert. Der Chef des Sport-Arbeitskreises wird deutlich: „Wir wünschen uns endlich eine Perspektive für die Wennigser Sporthallen. Nur damit haben die Vereine bei den begrenzten Hallenzeiten auch die Möglichkeit, sich für die Zukunft fit zu machen.“

Es fehlen Hallenflächen in Wennigsen, das zeigt der Sportentwicklungsplan deutlich und ist auch durch das Gutachten der Gemeindeverwaltung bestätigt worden. 2018 wurde der Sportentwicklungsplan vorgestellt. Die Erwartungen an das Konzept waren hoch. Passiert ist seitdem allerdings nichts. „Wenn man überlegt, dass wir uns als Sportler ehrenamtliche über viele Stunden für die Erstellung des Sportentwicklungsplans eingesetzt haben, hoffen wir da für 2022 auf positive Entwicklungen“, sagt Dankert.

Von Jennifer Krebs