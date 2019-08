Wennigsen

„Eigentlich stehe ich ja nicht so gerne in der Öffentlichkeit.“ Aber wenn man seit 40 Jahren im öffentlichen Dienst arbeitet, macht auch Wennigsens stellvertretender Rathauschef und Kämmereileiter Michael Beermann (60) gerne eine Ausnahme. Mit einem Gläschen Crémant („natürlich nicht aus der Gemeindekasse bezahlt“) stieß er mit Kollegen, den stellvertretenden Bürgermeisterinnen und den Fraktionsvorsitzenden auf sein Jubiläum an. Auch seine Frau war in der Runde dabei.

Seit 1992 bei der Gemeinde Wennigsen

Beermann arbeitet seit 1992 bei der Gemeinde Wennigsen. Gelernt hat er bei der Stadt Hannover – Verwaltung und Rechtspflege. 1979 gehörte er zum ersten Jahrgang an der Fachhochschule, drei Jahre dauerte das duale Studium – „und wir hatten ziemlich viele Fächer, 26 meine ich“.

Haushaltsrecht wird Beermanns „Lieblingsding“. Eigentlich gilt es als spröde, trockene Materie. 80 Studenten seien sie in vier Klassen gewesen. Dreiviertel ließ sich in Kommunalrecht prüfen, ein Viertel in Verwaltungsrecht. „Ich war der einzige in Haushaltsrecht.“

Seltener Auftritt in der Öffentlichkeit: Michael Beermann (von links) mit seiner Frau Michaela und dem ehemaligen, langjährigen CDU-Fraktionsvorsitzenden Eike Werner beim Neujahrsempfang im Kloster. Quelle: Jennifer Krebs (Archiv)

13 Jahre arbeitete Beermann bei der Stadt Hannover, erst in der Kämmerei, dann im Fuhramt. 1985 wurde er Stellenleiter für die Kosten- und Leistungsrechnung im Garten- und Friedhofsamt. 1992 fing Beermann dann in Wennigsen an, als die Gemeinde einen neuen Kämmereileiter suchte.

Was macht eigentlich ein Kämmerer?

Der Kämmerer kümmert sich um das Geld in Wennigsen. Er ist der Chef der Gemeindekasse, und das Geld in der Gemeindekasse kommt von den Bürgern, die Steuern und Gebühren zahlen. Beermann konnte schon immer gut mit Zahlen. Er sei schon das, was man einen preußischen Finanzbeamten nennt, sagt er. „Trotz meiner lockeren Sprüche.“

Zehn Mitarbeiter sind Beermann in drei Teams im Fachbereich 2 unterstellt. Eine seiner wichtigsten Aufgaben ist es, den jährlichen Haushaltsplan zu erstellen. Jahr um Jahr erklärt er dann den Ratsleuten, dass für all die vielen Vorhaben eigentlich „gar kein Geld vorhanden“ ist und das sparsam gewirtschaftet werden muss. Die gemeindeeigenen Liegenschaften, für die er auch zuständig ist, würden ihm da deutlich mehr Spaß machen.

„Ich bin ein Allrounder“

Er sagt selbst: Dass jemand aus einer riesigen Verwaltung wie Hannover mit mehr als 11.000 Menschen, die dort arbeiten, in eine so kleine Verwaltung wie Wennigsen mit nicht einmal 200 Mitarbeitern wechselt, ist ungewöhnlich. Doch „hier bin ich ein Allrounder“, sagt er und findet das auch gut so.

So kennt man ihn: Gemeindekämmerer Michael Beermann erklärt dem Rat den Haushalt. Quelle: Kerstin Siegmund (Archiv)

Der Haushaltsentwurf fürs nächste Jahr ist schon so gut wie fertig und soll am 19. September vom Bürgermeister in den Rat eingebracht werden. Seit knapp zwei Jahren gibt es in Wennigsen eine Rats-Arbeitsgruppe, die sich mit der Haushaltskonsolidierung beschäftigt und von Garbsens ehemaligem Ersten Stadtrat und Kämmerer Heinz Landers als externen Sachverständigen begleitet wird.

Das sei längst an der Zeit gewesen, findet Beermann. Seit 1995 erwirtschaftet Wennigsen nur Fehlbeträge. Alles in allem hat sich über die Jahre ein enormer Schuldenberg von etwa 40 Millionen Euro aufgetürmt. „Doch 2020 werden wir eine weitere Kreditaufnahme von 10 Millionen Euro haben“, sagt Beermann und spricht von einer Bugwelle aus notwendigen Investitionen und Sanierungen. Er bezweifelt, dass die Kommunalaufsicht den Haushalt dann überhaupt genehmigt.

„Der Wasserpark ist ein hübscher Ort geworden.“

Drei Dinge, sagt Beermann, seien ihm wirklich wichtig. Eine ehrliche und offene Zusammenarbeit mit dem Rat, und als Projekt der Wasserpark. Beermann muss zugegeben: Als das alte, marode Freibad am Bröhnweg damals abgerissen wurde und ein Verein stattdessen ein Naturbad baute, gab er dem Ganzen keine drei Jahre. „Ich habe mich geirrt“, sagt der Kämmereileiter. „Der Wasserpark ist ein hübscher Ort geworden.“

Im Juni hat der Rat beschlossen, für die Sanierung des Wasserparks 750.000 Euro freizugeben. Das Naturbad soll im ersten Bauabschnitt technisch aufgerüstet werden. Danach sind die Gebäude dran mit neuen Umkleiden und Toiletten. „Das alles würde ich gerne noch mit anschieben“, sagt Beermann.

Seine Nachfolge würde er gerne rechtzeitig geregelt haben. Voraussichtlich Ende 2021 nach der nächsten Kommunalwahl geht der 60-Jährige in Pension.

