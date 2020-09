Wennigsen

Leichte Verletzungen hat eine 65-jährige Frau am Sonnabendnachmittag am Bahnübergang an der Degerser Straße erlitten. Aus noch ungeklärten Gründen lief sie gegen einen in den Bahnhof einfahrenden S-Bahn-Zug.

Nach Mitteilung der Polizei war die 65-Jährige zu Fuß auf dem Gehweg der Degerser Straße in Richtung Degersen unterwegs. Am beschrankten Bahnübergang waren die Halbschranken geschlossen. Die 65-Jährige wollte den Bahnübergang offenbar trotzdem überqueren. Dabei wurde sie von dem von rechts kommenden S-Bahn-Zug der Linie S1 gestreift und zu Boden geschleudert. Der 29-jährige Zugführer führte sofort eine Gefahrenbremsung aus.

Bahnstrecke muss gesperrt werden

Ein Notarzt wurde mit einem Rettungshubschrauber zur Unfallstelle geflogen. Der Arzt begleitete die 65-Jährige anschließend vorsorglich beim Transport mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Bahnstrecke musste während der Unfallaufnahme für etwa eineinhalb Stunden gesperrt werden. Reisende mussten bis etwa 16.30 Uhr Verspätungen in Kauf nehmen.

