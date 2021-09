Wennigsen

850 Unterschriften für eine Wiederöffnung des Bahnübergangs zwischen Vörie und Holtensen haben der ADFC und die Holtenser Dorfgemeinschaft innerhalb von zwei Wochen mit Unterstützung von Politikern und anderen fahrradaffinen Personen gesammelt. Wennigsen unterstützt damit die Aktion der Vörier, die sich vehement gegen die Schließung des Bahnübergangs wehren, die bis zu fünf Jahre dauern könnte.

1600 Unterschriften insgesamt

Die Listen lagen auch in vielen Geschäften in Wennigsen aus. Insgesamt konnten am Freitag gemeinsam mit den Vöriern und Lindertern der Ronnenberger Bürgermeisterin Stephanie Harms (CDU) etwa 1600 Unterschriften übergeben werden, die sie an die Deutsche Bahn weiterreichen wird.

Für die Wennigser kappt die Schließung des Bahnübergangs in der Vörier Feldmark nicht nur einen wichtigen Verbindungsweg für Landwirte, sondern auch die direkte Route für Fahrradfahrer in Richtung Hannover. Die Wennigser werten die immense Zahl der Unterschriften in solch einem kurzen Zeitraum als überwältigend.

Von Jennifer Krebs