Wennigsen

Schon seit knapp einem halben Jahr fordern Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs ( ADFC) einen roten Schutzstreifen für Radfahrer auf der Degerser Straße. Ingo Laskowski und Hartmut Wittrien von der Ortsgruppe Wennigsen/ Barsinghausen wollen, nachdem vor Kurzem bei einem Unfall an der Ausfahrt vom Netto-Parkplatz ein Zwölfjähriger schwer verletzt worden war, noch einmal auf ihr Anliegen aufmerksam machen. Es habe bereits im Herbst eine Ortsbegehung gegeben, bei der Vertreter aus Verwaltung und Politik die Idee überzeugend fanden, berichtet Laskowski. Das Thema sei dann aber in Vergessenheit geraten.

„Das kann man ja irgendwie verstehen, mit Corona kam viel Chaos“, räumt er ein. Trotzdem sei es höchste Zeit, dass sich etwas tue. Auf beiden Straßenseiten fordern die beiden Männer einen roten Schutzstreifen. Wie das aussehen könnte, zeigen sie auch gleich – mit einem Stück roten Teppich, der den Maßen des geforderten Streifens entspricht. „Die Breite beträgt 160 Zentimeter, dazu kommt ein 25 Zentimeter dicker weißer Strich“, erklärt Laskowski. Die Straße sei insgesamt 9,80 Meter breit. Das Vorhaben sei umzusetzen, ohne dass die Fahrbahn zu eng werde – und das auch nach offiziellen Standards der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr.

Anzeige

Am liebsten wäre ihnen ein Radfahrstreifen. Im Unterschied zum Schutzstreifen sei, dass bei einem solchen die weiße Linie durchgezogen sei, Autofahrer dürften ihn also nicht befahren. Ist die weiße Linie gestrichelt, dürften andere Verkehrsteilnehmer darüberfahren – wenn keine Radfahrer unterwegs sind.

Weitere HAZ+ Artikel

Hohe bürokratische Hürden

Doch im Grunde sei das Wichtigste, dass überhaupt etwas passiere. An der besagten Straße gebe es insgesamt vier gefährliche Bereiche. Da es sich um eine Landesstraße handelt, seien jedoch die bürokratischen Hürden für eine Veränderung groß. Im letzten Schritt müsste das Land Niedersachsen zustimmen, erzählt Laskowski.

Dort geht es bald los: Ein Teil der Wiese wird zum Fußweg, damit Radfahrer den jetzigen Fußweg vor der Ampel befahren können. Quelle: Janna Silinger

Doch immerhin: An der Ecke Degerser Straße/Bönnigser Straße, auf der rechten Seite Richtung stadtauswärts, beginnen demnächst die Arbeiten. „Dort soll ein Stück der Rasenfläche zum Fußweg werden, damit die Radfahrer vor der Kreuzung auf das, was derzeit Fußweg ist, ausweichen können“, sagt Laskowski. Nachdem es dort vor einiger Zeit einen tödlichen Unfall gegeben hatte, sei der Schutzstreifen in dem Bereich komplett entfernt worden.

Direkt gegenüber wurden vor knapp einem Jahr Bürgersteig und Radweg erneuert. Dabei seien jedoch ein paar unlogische Pläne umgesetzt worden, bemängeln die ADFC-Mitglieder. Ein Punkt ist direkt an der Ecke: Wenn Radfahrer über den gelb markierten Schutzstreifen die Bönnigser Straße überqueren, um stadteinwärts zu fahren, müssten sie zunächst in einer recht engen Kurve auf den Fußweg, der nicht sehr breit ist. Dort fordern die Männer eine weitere Absenkung des Bordsteins und eine Verlängerung des gelben Streifens, damit es nicht zu Kollisionen kommt.

Der gelbe Schutzstreifen sollte verlängert und der Bordstein ein Stück weiter abgesenkt werden, damit Radfahrer nicht ins Schleudern kommen oder mit Fußgängern kollidieren. Quelle: Janna Silinger

Weiteres Problem ist die Zufahrt zur Tankstelle

Dass der Fußweg rot und der Radweg grau ist, verstünden die zwei auch nicht. „Das ist irritierend“, sagt Wittrien. Was jedoch ein echtes Problem darstelle, sei die Zufahrt zur Tankstelle, die komplett rot gepflastert sei. „Da könnten die Autofahrer denken, das ist ein Fußweg, und dann gucken sie nicht richtig“, sagt Laskowski.

Die Ausfahrt von der Tankstelle ist rot gepflastert, so wie der Fußweg. Dort müsste mindestens eine Markierung angebracht werden, um deutlich zu machen, dass es sich auf der linken Seite um einen Radweg handelt. Quelle: Janna Silinger

Zu den beiden Punkten liefen derzeit die Gespräche mit der Gemeinde. Doch besonders wichtig sei den ADFC-Mitgliedern der rote Schutzstreifen. „Wir sind Fahrradfahrer“, sagen sie. „Wir kennen diese Stelle und wissen, wie wichtig das ist.“ Es sei auch kein großer Aufwand, sind beide überzeugt. Die Strecke beträgt etwa 675 Meter, das sei einfach zu bewerkstelligen. „Man hat uns gesagt, das stünde im nächsten Verkehrsausschuss auf der Tagesordnung“, sagt Laskowski. Aber die Vergangenheit habe gezeigt, dass das nicht immer zu etwas führe. „Wollen wir mal hoffen, dass das dieses Mal anders läuft.“

Von Janna Silinger