Wennigsen

Mit seinem Antrag für ein Überholverbot auf der Wennigser Hauptstraße ist das Jugendparlament (Jupa) im Ausschuss für Feuerschutz, öffentliche Ordnung, Mobilität und Digitales mehr oder weniger gescheitert. Wie zu erwarten stehen sowohl der ADFC als auch die Parteien der Einführung des Verkehrszeichens ablehnend gegenüber. Einig ist man sich aber dennoch: Auf der lediglich sechs Meter breiten Hauptstrecke durch die Gemeinde muss mehr Sensibilität für Radfahrer geschaffen werden. Somit wurde am Donnerstagabend noch nicht über den Antrag entschieden, die Fraktionen wollen zunächst erneut intern darüber beraten. So stellte Ausschussvorsitzende Sonja Schwarze dem Jupa mögliche Änderungsanträge in Aussicht.

„Radfahrer könnten sich von Autos bedrängt fühlen“

„Wenn ein Auto die ganze Zeit hinter einem Radfahrer fährt, könnte der sich bedrängt fühlen“, erläuterte Ingo Laskowski vom ADFC seine Ablehnung. Manch ein Radfahrer sei außerdem mit nur fünf oder acht Kilometern pro Stunde unterwegs. Die Emotionalität zwischen Radfahrern und Autofahrern könnte sich durch diese Regelung eher erhöhen. Gemeindebrandmeister Uwe Bullerdiek gab außerdem zu bedenken, dass ein Überholverbot den irgendwann wieder einsetzenden Busverkehr ausbremsen würde. Als Alternativen nannte Laskowski Piktogramme auf der Fahrbahn oder eine Tempo-20-Regelung.

Die Entscheidung trifft die Region

Angelika Schwarzer-Riemer (Grüne) stimmte dem zu. Piktogramme befürworte sie auf jeden Fall, es müsse aber zusätzlich an der Kooperation zwischen Radfahrern, Autofahrern und Fußgängern gearbeitet werden. Klaus Kropp (SPD) erklärte dem Jupa, dass ohnehin nicht einfach über die Hauptstraße entschieden werden könne. „Leider steht immer die Region als Genehmigungsbehörde davor“, sagte er. Somit könnten auch Piktogramme nicht einfach auf die Straße gemalt werden. Klar sei: Die Region wolle diese nicht genehmigen. Joachim Batke (CDU) kritisierte in diesem Zusammenhang, dass er sich nicht „von irgendeiner Sachbearbeiterin diktieren lassen“ wolle, wie die Lösung auszusehen habe.

„Einige Argumente können wir nur bedingt nachvollziehen. Die Gemeinde könnte hier ein Zeichen setzen“, sagte Jugendbürgermeister Arne Kaiser abschließend. Piktogramme seien nur der kleinste gemeinsame Nenner. Wie es weitergeht wird Thema in der nächsten Ratssitzung am Donnerstag, 17. März, um 18 Uhr im Rathaus sein.

Von Sarah Istrefaj