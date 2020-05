Wennigsen

Bekommt die Kläranlage in Wennigsen noch in diesem Jahr ein Solardach? Dafür gab Jan Krebs, Klimaschutzmanager der Gemeinde Wennigsen, beim virtuellen Treffen der Arbeitsgruppe (AG) Klimaschutz des Rates am Montagabend zumindest in einem Punkt grünes Licht: Rechtlich bestehe kein Problem, wenn der Eigenverbrauch der gewonnen Energie im Vordergrund stehe.

KGS-Dach oder Kläranlage ?

In den Blick hatte Krebs dabei zwei mögliche Projekte genommen: Eine Solaranlage auf dem Dach der Kläranlage sowie eine auf dem Gebäude der Sophie-Scholl-Gesamtschule. Dabei lägen die Kosten für die Kooperative Gesamtschule ( KGS) bei 75.000 Euro und für die Kläranlage bei etwa 50.000 Euro. Da in diesem Jahr jedoch nur 50.000 Euro im Haushalt der Gemeinde eingeplant seien, gestalte sich ein Ausbau der Kläranlage realistischer. Sicherlich wirke sich eine solche Sanierung auch auf die Abwasserkosten aus, da Einsparungen auch auf die Abnehmer umgelegt werden müssten. Dabei mahnte Krebs, das Projekt bald in die Wege zu leiten, um es zunächst in den Fachausschüssen und dann im Rat diskutieren zu können.

AG-Mitglieder für schnelle Umsetzung

„Mein Plädoyer: Schnell in die Umsetzung“, sagte Udo Scherer von der Klimaschutzagentur der Region Hannover, der in der Onlinekonferenz zugeschaltet war. Auch die Mitglieder der Arbeitsgruppe begrüßten das Vorhaben. Notfalls könne man auch im Wege eines Nachtragshaushalts mehr Geld bekommen, sagte Hannelore Nimmrich ( SPD). Gleichzeitig gab sie zu bedenken, dass man im Blick haben sollte, wie die Solaranlagen wieder recycelt werden könnten, sollten sie nicht mehr gebraucht werden.

Christina Müller-Matysiak von den Wählergemeinschaft Vielfalt, soziale Gerechtigkeit und Gemeinschaft (VGG) fand, dass sogar eine Verpflichtung gegenüber den Gebührenzahlern bestehe, das zu tun, was wirtschaftlich sinnvoll sei. Wilhelm Subke ( SPD) allerdings bezweifelte, dass das Projekt wegen der Ausschreibung noch in diesem Jahr umgesetzt werden könne.

In Richtung Klimaneutralität

Die Kläranlage war auch ein Schwerpunkt bei der Frage, welche Förderungen seitens der Bundesregierung zur Reduzierung des Ausstoßes von Treibhausgasen in Wennigsen möglich wären. Dies hatte die Gruppe Wennigsen for Future beantragt. Bei einer Halbierung des Energiebedarfs könne man eine Förderung von 70 Prozent erreichen, um in diesem Jahrzehnt in Richtung Klimaneutralität der Kläranlage zu gelangen, sagte Krebs. Genauer in den Blick nehmen ließen sich hier auch Lüftungsanlagen und die Straßenbeleuchtung. Dazu müsse eine sogenannte Potenzialanalyse durchgeführt werden, die etwa 30.000 Euro koste, erläuterte der Klimamanager.

„Jung kauft Alt“ fördern

Eine weitere Frage, die die Arbeitsgruppe Klimaschutz beschäftigte, lautete: Wie kann man junge Menschen fördern, die ältere Häuser in Wennigsen kaufen wollen? Dazu hatte Klimaschutzmanager verschiedene Programme anderer Kommunen verglichen. Sein Ergebnis: Eine Richtlinie aus der Gemeinde Hiddensee, die auch den Energieverbrauch berücksichtige, sei eine der erfolgreichsten. Krebs empfahl daher eine zweckgebundene anstelle einer pauschalen Förderung.

Baubegleitung und Hauskaufberatung

Zudem gebe es noch viele andere günstigere Alternativen, wie etwa eine Baubegleitung oder eine Hauskaufberatung, sagte Krebs. Die Arbeitsgruppe wollte dazu keine Empfehlung abgeben. Der Vorsitzende Jonas Farwig ( SPD) wies darauf hin, dass lediglich 5000 Euro im Haushalt dafür eingestellt worden seien. „Das ist wohl eher ein symbolischer Betrag“, sagte er. Dass der entsprechende Antrag der Politik bereits fünf Jahre alt ist, hielt Ina Rust von Wennigsen for Future für unproblematisch. Damit habe sich zwar der Zweck von der Bekämpfung von Leerständen hin zu mehr Klimaschutz geändert, es sei dennoch wichtig, jüngere Menschen beim Hauskauf zu unterstützten.

Nächstes AG-Treffen am 1. Juni

In der ersten Onlinekonferenz der Arbeitsgruppe konnten nicht alle Tagesordnungspunkte diskutiert werden. Daher will sich die Gruppe Anfang Juni erneut treffen und unter anderem über das Planspielprojekt Plenergy, ein Dienstpedelec für den Klimaschutzmanager und die Verwaltungsmitarbeiter sowie den Stand der Umsetzung des Klimaschutzaktionsprogramms beraten.

So können die Wennigser das Klima schützen Wie Wennigser Eigenheimbesitzer selbst etwas fürs Klima tun können und dass sich eine klimafreundliche Sanierung des eigenen Zuhauses durchaus rechnen kann, erklärte Vanessa Kohlmeier von der Klimaschutzagentur der Region. Ihr Vortrag war bereits für das Arbeitsgruppentreffen im März geplant, das wegen der Corona-Krise abgesagt werden musste. Nun holte sie ihn in der Videokonferenz nach. Die Expertin bezog sich hauptsächlich auf Häuser, die zwischen 1949 und 1978 gebaut worden sind. „Die Gebäudeeffizienz ist da nicht optimal“, sagte sie. Die Häuser hätten aber Einsparmöglichkeiten von bis zu 65 Prozent. Auch in Sachen Heizungstechnik sieht Kohlmeier einen Nachholbedarf: Jeder vierte Privathaushalt in Wennigsen nutze Ölheizungen. „Da zeigt sich schon der erste Schritt, den man mit Wennigser Hausbesitzern gehen kann.“ Stelle man etwa auf eine Wärmepumpe um, erhalte man 45 Prozent Förderung allein vom Bundesamt für Wirtschaft und eine zusätzliche Förderung der Region. Dabei könnten sich Hausbesitzer immer fragen, wo es sinnvoll sei, einzelne Sanierungen zu kombinieren. Wichtig ist der Expertin, Beispiele sichtbar zu machen und somit mehr Hausbesitzer zu einer Beratung und zu einer energieeffizienten Sanierung zu motivieren. Dazu brauche es auch mehr Öffentlichkeit, damit mehr Hausbesitzer die Förderung in Anspruch nehmen. Langfristig wolle man solche Vorträge wieder einer breiteren Öffentlichkeit anbieten, sagte der AG-Vorsitzende Jonas Farwig.

Von Alina Stillahn