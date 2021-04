Wennigsen

Im Herbst – zeitnah zum Beginn des Kindergartenjahres – soll die neue Kita der AWO Region Hannover in Wennigsen eröffnen. Die Einrichtung an der Marie-Juchacz-Straße bietet dann Platz für 80 Jungen und Mädchen. Nun haben Burkhard Teuber, Vorsitzender des Vorstandes der AWO Region Hannover, und Bürgermeister Christoph Meineke den entsprechenden Betriebsführungvertrag unterschrieben.

„Ich freue mich, dass wir als AWO eine zweite Kita in Wennigsen eröffnen können“, sagte Teuber. Die AWO betreibt bereits die Kita Deisterspatzen im Langen Feld unter der Leitung von Kerstin Siegert, die auch für die neue Einrichtung verantwortlich sein wird. In direkter Nachbarschaft zur bestehenden Einrichtung wird die neue AWO-Kita an der Marie-Juchacz-Straße gebaut. Das passt auch insofern, weil die Namensgeberin Marie Juchacz die Gründerin der Arbeiterwohlfahrt ist.

In der Gemeinde fehlen seit längerem Betreuungsplätze

„Es macht Sinn, die Zusammenarbeit mit der AWO auszubauen, mit der wir bereits gute Erfahrungen gemacht haben“, betonte Meineke. Der Bau der neuen Kita sei ein wichtiger Meilenstein für die Bedarfsdeckung in Wennigsen. Denn in der Gemeinde fehlen seit längerem Betreuungsplätze für Kinder.

Vor allem für die Bewohnerinnen und Bewohner des Neubaugebiets Klostergrund sei die neue Kita wichtig, damit die Gemeinde dem Anspruch auf einen Betreuungsplatz gerecht werden könne.

Die AWO hatte sich 2018 um die Trägerschaft beworben, noch im selben Jahr hatte der Rat der Gemeinde grünes Licht gegeben. Für die Bewerber hatte die Verwaltung nach einem Punktesystem die Wirtschaftlichkeit, das pädagogische Konzept sowie allgemeine Kriterien wie gesunde Ernährung und Flexibilität bewertet. Dort konnte sich die AWO Region Hannover mit 97,5 Punkten durchsetzten – mit deutlichem Abstand zum Zweitplatzierten, dem Klax Niedersachsen, der es auf 76,4 Punkte schafft. Eigentlich sollte die Kita dann schon im August 2019 eröffnen.

Vier Gruppen in Krippe und Kita

Bauherrin der neuen Einrichtung ist die Liemak Immobilien GmbH, eine Tochter der Klosterkammer Hannover. Diese baut das Gebäude, das die Gemeinde dann zunächst für 25 Jahre anmietet. Bauträger ist die Firma Kleusberg, die die Kita in Modulbauweise mit vorgefertigten Elementen errichten wird. Bund, Land und Region fördern die Kindertagesstätte voraussichtlich mit einer Summe von etwa 800.000 bis eine Million Euro.

Auf dieser Wiese im Karree zwischen Marie-Juchacz- und Hildegard-von-Bingen-Straße soll die neue Kita gebaut werden. Quelle: privat

Wegen des großen Betreuungsbedarfes in Wennigsen hatte die AWO zur Überbrückung im Oktober 2019 eine Krippe an der Hirtenstraße in Betrieb genommen, die im Herbst dann in die neue Kita an der Marie-Juchacz-Straße umziehen wird. „Die AWO hat hier Flexibilität bewiesen, was die gute Zusammenarbeit der zurückliegenden Jahre unterstreicht“, sagte Meineke.

Vier Gruppen wird die neue Einrichtung haben: zwei Krippengruppen für unter Dreijährige und zwei Kindergartengruppen für Jungen und Mädchen über drei Jahren. Die Krippe soll insgesamt 30 Kinder betreuen, die Kita 50. „Ich freue mich auf die Arbeit in der neuen Kita“, sagte Siegert, die die Kita Deisterspatzen seit 2014 leitet und auch die Leitung der neuen Kita übernimmt.

Kita setzt auf „offene Arbeit“

Das pädagogische Konzept der neuen Kita sei die offene Arbeit. „Die offene Arbeit ist eine kindzentrierte Pädagogik, in deren Mittelpunkt die Rechte und Bedürfnisse der Kinder stehen. Sie ermöglicht den Kindern wichtige Freiräume und Möglichkeiten zur Selbstentfaltung – das ist wichtig für ihre weitere Entwicklung“, erklärt Siegert. Das Konzept ermöglicht den Kindern ihre Welt in ihrem Tempo, auf ihre Art und Weise, selbst zu entdecken.

Die neue Kita wird zudem eng mit der bestehenden AWO-Kita im Langen Feld zusammenarbeiten. „Im Rahmen von Studientagen haben wir mit dem vorhandenen Team schon an der Umsetzung der offenen Arbeit in beiden Einrichtungen gearbeitet“, berichtet Siegert. Die neue Kita werde außerdem über eine Küche verfügen, in der täglich frisch für die Kinder gekocht wird. Dies war für den Rat der Gemeinde ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl des Betreibers. Zudem erhoffte sich der Rat durch seine Entscheidung, dass Synergieeffekte genutzt werden, da in Rufweite eine weitere AWO-Kita ist.

In Kürze wird die AWO beginnen, nach pädagogischem Personal zu suchen. Und auch die Stellen der Erzieherinnen und Erzieher sollen demnächst veröffentlicht werden.

Von Lisa Malecha