Wennigsen

Die Wennigser und Wennigserinen müssen sich auf eine kräftige Erhöhung der Abwassergebühren einstellen. Für 2022 steigt der Preis pro Kubikmeter um fast 27 Prozent von 2,98 Euro auf 3,77 Euro. Pro Person sind das durchschnittlich circa 31 Euro im Jahr. Grund für den Anstieg sind laut Verwaltung notwendige Investitionen in die Kläranlage in Evestorf und die Instandhaltung der Schmutzwasserkanäle.

Kämmerer Michael Beermann und Wasserbauingenieur Friedrich Hüper sind sich einig. Die Erhöhung der Gebühren sei gemessen am Niveau der vergangenen Jahre ein erheblicher Sprung – der aber notwendig sei. Denn der jahrelange Sanierungsstau in der Kläranlage wirkt nach und. muss nun durch umso geballtere Maßnahmen abgearbeitet werden. Es geht zum einen um aufgeschobene Instandhaltung, aber auch um eine Modernisierung, um Energie zu sparen. „Da passiert mittlerweile richtig viel, und das kostet viel Geld“, verdeutlicht Beermann.

2020 wurde zu wenig berechnet

So wird demnächst eines der beiden mehr als 40 Jahre alten Belebungsbecken saniert. Auch die Unterhaltung des teils maroden Kanalnetzes belastet die Kasse zunehmend. Im Rahmen der laufenden Straßendeckensanierung kamen bereits einige Schäden an Rohren zutage, die nun mit entsprechenden Reparaturkosten zu Buche schlagen.

Zudem muss eine sogenannte Unterdeckung, also zu niedrig kalkulierte Gebühren aus dem Vorjahr, ausgeglichen werden. Es geht um rund 167.500 Euro. 50 Prozent davon werden 2022 verrechnet, der Rest in den kommenden Jahren. Solche Abweichungen von der Kalkulation zum tatsächlichen Bedarf lassen sich laut Beermann kaum vermeiden.

Für 2022 kalkuliert die Gemeinde jedenfalls mit Gebühren in Höhe von fast 2,5 Millionen Euro, bei einer prognostizierten Schmutzwassermenge von 661.000 Kubikmetern. Quelle: André Pichiri

2,5 Millionen Euro Abwassergebühren für 2022

Da die Gemeinde keinen Gewinn oder Verlust, aus den Abwassergebühren ziehen darf, muss diese Unterzahlung in den nächsten Jahren aufgefangen werden. Im umgekehrten Fall würden zu viel gezahlte Gebühren im folgenden Jahr den Bürgern gutgeschrieben werden.

Lesen Sie auch Millionen-Investition in Evestorf: Das sind die Pläne für die Kläranlage

Für 2022 kalkuliert die Gemeinde jedenfalls mit Gebühren in Höhe von fast 2,5 Millionen Euro, bei einer prognostizierten Schmutzwassermenge von 661.000 Kubikmetern. Daraus ergibt sich ein Preis von 3,77 Euro pro Kubikmeter. „Die Erhöhung macht uns auch keinen Spaß, aber die Gebühren werden kalkuliert, ohne Wenn und Aber“, betont Beerman und spricht von einer „riesigen Rechenaufgabe“.

Gebühren werden nicht sinken

Dass es sich lohnt, weiterhin in die Kläranlage zu investieren, verdeutlicht Wasseringenieur Hüper. Durch stromsparende Umbaumaßnahmen im Betrieb konnten die kalkulierten Kosten in diesem Jahr bereits um 5 Cent pro Kubikmeter gesenkt werden. „Weitere 6,6 Cent wurden bei der Klärschlammentsorgung eingespart“, erklärt Hüper.

Zu einer spürbaren Gebührensenkung werden diese Einspareffekte in den kommenden Jahren zwar nicht führen. „Aber wir wollen eine Preisstabilität erreichen“, so Bürgermeister Ingo Klokemann (SPD). Mit 700.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch sei das Klärwerk „der größte Energiefresser in der Gemeinde“, stellt klar. „Insofern ist jede Energieeinsparung hier wünschenswert.“ „Wir werden wahrscheinlich sogar über ein eigenes Windkraftrad reden müssen“, ergänzt Hüper.

Strengere Auflagen beim Gewässerschutz

Auch rechtliche Vorgaben in Sachen Gewässerschutz zwingen die Gemeinde zum Handeln. „Es geht um Maßnahmen, die die Ablaufwerte verbessern – also um das Wasser, das später in der Ihme landet“, sagt der zuständige Wasserbauingenieur. Aktuell ist die Kläranlage für eine hydraulische Wassermenge von gerade einmal 4700 Kubikmetern pro Tag ausgelegt. Inklusive großer Mengen Fremdwasser, die in die teils maroden Kanäle drücken, können dort bei Starkregen aber bis zu 15.000 Kubikmeter auflaufen. Solche Wassermengen seien dann nur mit Abstrichen bei der Reinigungsleistung zu bewältigen.

Bislang bewege man sich bei der Wasserqualität noch im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Eine Verschärfung des Grenzwertes um eine halbe Wassergüteklasse ist aber bereits angekündigt. Hüper: „Was wird dann aus unserer Einlaufgenehmigung? Darum müssen wir uns kümmern.“

Trotz der kräftigen Gebührenerhöhung gab es deshalb im Finanzausschuss am Montagabend Zuspruch für die Investitionen. „Wir hatten in den vergangenen Jahren teils auch schon massiv reduzierte Gebühren. Wenn nichts investiert wurde, hat es eben auch nichts gekostet. Aber dafür geht dann irgendwann etwas kaputt“, brachte es Hans-Jürgen Herr (FDP) auf den Punkt.

Von André Pichiri