Auch in der Ortschaft Wennigser Mark haben sich am Sonnabend bei einem Adventsmarkt zahlreiche Dorfbewohner gemeinsam auf die Vorweihnachtszeit eingestimmt. Und ebenso wie in Bredenbeck waren auch in dem kleinen Ort alle Vereine und Organisationen an dem Programm beteiligt. Unter der Schirmherrschaft des Ortsrates hatten für die zwölfte Auflage der Veranstaltung unter anderem der Sportverein, der Freundschaftsverein, die Johanniter sowie die Kindertagesstätte einen Beitrag geleistet. Zum gastronomischen Angebot zählten bei der Gemeinschaftsaktion auf dem Dorfplatz am Corvinus-Zentrum Klassiker Puffer, Gegrilltes und Glühwein. Für Kinder gab es Bastelaktionen und den Gastauftritt eines Weihnachtsmanns. „Es war echt gut besucht“, sagte Ortsbürgermeister Holger Dorl am Abend – bei seinem Einsatz als Helfer in der Glühweinbude.