„Es ist noch kein Sechser im Lotto – aber auf jeden Fall schon ein Fünfer“, sagt Ulrich Meier-Leko und blickt zu seinem neuen Langzeitpraktikanten Aliasghar Rajabi hinüber. Seit Anfang November arbeitet Rajabi in der Tischlerei Interlignum in Bredenbeck. Nun soll der Flüchtling aus Afghanistan im kommenden Jahr auch seine Ausbildung in dem Betrieb beginnen. Eine wahre Erfolgsgeschichte, da sind sich alle Beteiligten einig. Und für Meier-Leko steht fest: „Mit der Zeit wird die Anstellung von Aliasghar sich sicherlich als Sechser im Lotto herausstellen.“

Eigentlich hatte Meier-Leko nur einen Helfer für seine Werkstatt gesucht. „Ich bin aber kein Freund von Zeitarbeitsfirmen, stelle lieber fest ein“, sagte er. Doch qualifizierte Fachkräfte zu finden, das sei gar nicht so einfach. „Ich habe schon im Mai eine Stellenanzeige geschaltet – aber insgesamt haben sich nur drei Menschen beworben.“ Der Tischlermeister wandte sich auch an den gemeinsamen Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter und bat um Hilfe. Und diese kam prompt. Ewa Michaelis vom Jobcenter Barsinghausen fand mit Rajabi einen geeigneten Bewerber.

Tischlermeister will Praktikanten eine Perspektive bieten

Rajabi hat eine Aufenthaltserlaubnis, wohnt in Egestorf und kam 2015 aus Afghanistan nach Deutschland. „Leider gibt es ja häufig Ressentiments gegen Flüchtlinge, doch meine Mitarbeiter waren alle mit der Idee, mit einem Flüchtling zusammen zu arbeiten, einverstanden“, sagt er. Der 27-jährige Rajabi überzeugte aber schließlich nicht nur seinen neuen Chef, sondern auch die Kollegen bei einem viertägigen Probearbeiten schnell. „Einer meiner Mitarbeiter hatte sich zunächst Sorgen gemacht, weil er mit Ali auf eine Baustelle musste – immerhin wusste er nicht, ob es Sprachschwierigkeiten gibt und die beiden kannten sich nicht“, erinnert sich Meier-Leko. Doch als die beiden vom Termin zurückkamen, habe sein Mitarbeiter den „Neuen“ gelobt. „Beiden hat die Zusammenarbeit richtig Spaß gemacht“, sagt Meier-Leko erfreut.

Auch bei den Kunden war Rajabi schnell beliebt – Dank seiner vorausschauenden Art zu arbeiten. Schnell wurde Meier-Leko klar: Als bloßer Hilfsarbeiter sei ein so guter Angestellter wie Rajabi verschwendet. „Da hätte er doch ohne abgeschlossene Ausbildung und ohne Schulabschluss keine Perspektive“, sagt der Tischlermeister.

Rajabi arbeitet seit seiner Kindheit als Tischler

Erneut kontaktierte er also Michaelis, gemeinsam schmiedeten sie einen Plan. Rajabi soll zunächst eine Einstiegsqualifizierung absolvieren – eine Art Langzeitpraktikum, die auf eine Ausbildung vorbereitet – und fängt dann im kommenden Jahr als Lehrling im Betrieb an.

Auch Rajabi freut sich, dass er nun endlich eine Stelle in seinem Wunschberuf hat. „Mein Vater war Tischler, ich habe schon als Kind bei ihm angefangen zu arbeiten“, sagt der 27-Jährige. Doch aufgrund des frühen Einstiegs ins Berufsleben konnte Rajabi in seiner Heimat nicht die Schule besuchen. Um die deutsche Sprache – aber auch Schreiben und Lesen – besser zu lernen, wird er jeden Tag von einem befreundeten älteren Ehepaar unterrichtet. Einen Tag die Woche stellt sein Chef ihn sogar von der Arbeit frei, damit er den ganzen Tag lernen kann und so auch für die Berufsschule vorbereitet ist. „Hier gefällt es mir gut“, sagt er und ergänzt: „Ich habe nette Kollegen und einen tollen Chef.“

Was er bisher alles getan hat in seinen ersten Wochen im neuen Betrieb? „Eine Pool-Abdeckung gebaut, Fenster und Haustüren eingebaut und solche Dinge“, sagt Rajabi. Man merke eben, dass er Berufserfahrung mitbringt, ergänzt Meier-Leko. Er und Michaelis finden: Der Fall ist ein tolles Beispiel, wie Arbeitgeber gemeinsam mit der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter etwas gegen Fachkräftemangel und für die Integration von Geflüchteten leisten können.

Wie das Jobcenter Arbeitskräfte vermittelt Ewa Michaelis ist im Jobcenter Barsinghausen als Arbeitgeber Ansprechpartnerin die Verbindungsstelle zwischen Arbeitgebern, dem Arbeitgeberservice und den Bewerbern. „Meine Aufgabe ist es, vor Ort die passenden Bewerber für die Stellen zu finden“, sagt sie. Ihr großer Vorteil: „Ich kenne die Bewerber gut, das hilft bei der Vermittlung.“ Michaelis vermittelt den Kontakt und informiert auch über die verschiedenen Fördermöglichkeiten des Jobcenters. „Wir helfen bei Umschulungen, Fortbildungen und Ausbildungen, ermöglichen aber auch, dass Unternehmen Langzeitpraktikanten einstellen und diese ein volles Gehalt von uns bekommen.“ Die Fördermöglichkeiten seien vielfältig und reichen von Qualifizierungsangeboten bis hin zur Unterstützung der Mitarbeiter in der Berufsschule. Ihrer Erfahrung nach seien in Wennigsen und Barsinghausen viele Arbeitgeber sehr sozial eingestellt und geben den Bewerbern gerne eine Chance, im Calenberger Land Fuß zu fassen. Dennoch: „Es berührt mich sehr, wenn es so gut klappt wie hier“, sagt Michaelis. Sie betont, dass sich Arbeitgeber jederzeit an sie wenden können, wenn sie auf der Suche nach einem passenden Angestellten sind. Michaelis ist unter Telefon (05105) 525319 sowie per Mail an Ewa. Michaelis@jobcenter-ge.de erreichbar.

