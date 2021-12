Degersen

Den alten Schulhof in Degersen zum neuen Dorfplatz für Feste und Veranstaltungen umzugestalten – dieses Ziel hat der Ortsrat um Bürgermeister Walter Rasch (parteilos) schon vor Jahren angeschoben und seitdem nicht aus den Augen verloren. Jetzt nimmt das Projekt endlich Fahrt auf. Im Frühjahr wird die marode Asphaltdecke entfernt und die gesamte Fläche neu gepflastert. Zur Entsorgung der Altlasten muss dann allerdings eine Spezialfirma anrücken. „Untersuchungen haben ergeben, dass der Boden mit Schadstoffen belastet ist“, sagt Rasch.

Eine Grundsanierung hat der Hof, der in der Glockenstraße an den Sprachheilkindergarten grenzt, bitter nötig. Für diese Erkenntnis muss man nicht erst im Erdreich graben. Wo bis in die 60er Jahre Schulkinder in den Pausen herumtollten, nagt schon lange der Zahn der Zeit. Sprießendes Unkraut und aufgeplatzter Asphalt riefen wiederholt den Ortsrat auf den Plan. Die Gemeinde beließ es aber bei notdürftigen Reparaturen. Das Ergebnis: Ein Mix aus Splitt-Flickwerk und unebenem Beton sorgen für ein trostloses Bild.

Wetterfeste Alternative zum Kapellengarten

„Dabei hat der Platz viel Potenzial“, betont Rasch, der im November für weitere fünf Jahre zum Ortsbürgermeister gewählt wurde. Vernünftig hergerichtet könnten hier Dorffeste und Veranstaltung stattfinden, ist er überzeugt. Eine wetterfestere Alternative zum Kapellengarten, wo die Rasenfläche bei Regen schnell aufgeweicht wird. „Hier könnte man trockenen Fußes feiern“, sagt Rasch mit Blick auf den rund 300 Quadratmeter großen Platz.

Als bei den jüngsten Ausbesserungsarbeiten Schadstoffe im Erdreich festgestellt wurden, war für den Ortsbürgermeister das Maß voll. Er machte nochmals der Druck bei der Verwaltung – diesmal mit Erfolg. „Wir waren uns schnell einig, dass das so nicht bleiben kann und die gesamte Fläche ausgekoffert und gepflastert wird. Da hat die Verwaltung schnell reagiert“, lobt Rasch das Einlenken im Rathaus.

Rollstuhlrampe ist zu steil

Bis die Arbeiten starten, müssen sich die Degerser nur noch wenige Monate gedulden. Für das Frühjahr hat Rasch eine verbindliche Zusage vom Bauamt erhalten. Nicht nur die Witterung müsse passen, auch von der Verfügbarkeit einer Spezialfirma hänge der Zeitplan ab. „Ohne die geht es nicht, sie muss den belasteten Boden fachgerecht entsorgen“, erklärt Rasch das Vorgehen. Danach ist der Weg frei für die Verlegung des Pflasters. „Die Steine stehen schon bereit“, bestätigt der Ortsbürgermeister. Die Fläche werde sich dann harmonisch in den hinteren, bereits gepflasterten Teil des Grundstücks einfügen.

Im Zuge der Pflasterung hat die Gemeinde noch weitere Reparaturen zugesagt. So wird unter anderem die Rampe im Eingangsbereich umgebaut. Sie ist zu steil, entspricht so nicht den Richtlinien für Barrierefreiheit.

Die Eingangspforte wird gleich mit erneuert, und eine Sitzgruppe mit Tisch und Bänken erhält einen ebenen Untergrund. Außerdem wird im Bereich entlang der Glockenstraße eine Abflussrinne angebracht, die das Regenwasser von dem abschüssigen Platz in die Kanalisation leitet. „Das fließt bei Starkregen bislang alles über die Straße. Ein Problem, das dann auch gelöst ist“, freut sich Rasch.

Von André Pichiri