Degersen

Schon 30 Minuten vor Beginn des Kurses bin ich auf der Anlage des SV Degersen. Die Verantwortlichen des Vereins kennen lernen und vorab ein paar dringende Fragen stellen – sicher ist sicher. Schließlich muss ich mir erklären lassen, wie dieses Zumba eigentlich funktioniert und wie ich mich verhalten soll. „Sie werden allein unter Frauen sein, darauf müssen Sie sich einstellen“, sagt Übungsleiterin Britta Kühl und lacht. Im Februar hatte der SV Degersen das Angebot mit fünf Personen gestartet. Nach drei Einheiten mit immerhin schon einem Dutzend Teilnehmern kam die Corona-Zwangspause dazwischen. Wie viele Interessierte heute kommen, darüber hat sie eine Wette mit Florian Garbe abgeschlossen. Der zweite Vorsitzende des SV Degersen tippt auf mindestens 20 Personen, Kühl setzt auf maximal 15.

Britta Kühl leitet die Gruppe an und versprüht gute Laune. Quelle: Stephan Hartung

Ganz hinten wie in der Schule

Nach zwischenzeitlichem Videoangebot, bei dem es aber laut Kühl immer leichte Zeitverzögerungen gab und daher ein gemeinsamen Tanzen schwer möglich war, steht nun also der Neustart in der realen Welt bevor – und ich als Zeitungsreporter bin mittendrin. Die Teilnehmer sind nun alle eingetroffen, darunter zu meiner Freude noch ein weiterer Mann, der kurz vor Beginn eintrudelt. Ich suche mir einen Platz auf dem Rasen. Vorletzte Reihe, ganz außen – wie früher in der Schule, wenn man nicht unbedingt auffallen will.

Und los geht’s. Britta Kühl dreht die Musikanlage auf, aus der Klänge von Pop bis Salsa dringen. „Richtig und falsch gibt es nicht – einfach lostanzen und lächeln“, ruft sie über die Anlage. Das mit dem Lostanzen ist aber mein Problem. Das Nachmachen der Choreografien, die die Übungsleiterin der Gruppe vormacht, überfordert mich komplett. Linke Hand aufs rechte Knie, danach rechte Hand aufs linke Knie und dabei auch noch im Takt die Füße bewegen – ich bewege mich auf meinen vier Quadratmetern Rasen wie ein Storch im Salat. Die Koordination ist ziemlich anspruchsvoll. Davon werde ich allen Menschen erzählen, die sich bislang über Zumba lustig gemacht haben.

Auf dem Sportplatz des SV Degersen steht der Mittwochabend im Zeichen des Zumba-Kurses. Quelle: Stephan Hartung

Die Erfahrung aus der Disco hilft

Immerhin: Nach 30 Minuten wird es bei mir langsam besser. Im Fußball würde man sagen: Eine klare Leistungssteigerung ist zu erkennen. Vielleicht auch deswegen, weil das Lied „Denkmal“ der Band Wir sind Helden aus dem Lautsprecher dröhnt. Das kenne ich, habe dazu in meiner eigenen Discozeit getanzt – jetzt funktioniert das mit den Füßen wenigstens.

Und zum wiederentdeckten Taktgefühl kommt noch ein witziges Lied hinzu. Ein spanischer Hip-Hop-Song ist ziemlich aktuell. Der Sänger singt vom Coronavirus. Zu den Choreografien gehört: Kopf in die Armbeuge wegen Etikette zum Husten oder Niesen, Händereiben fürs imaginäre Händewaschen und die zu einem Dreieck gelegten Hände über dem Kopf stehen fürs Zuhausebleiben. Die Stimmung steigt unter den Teilnehmern an, das von Britta Kühl geforderte Lächeln steht auch mir längst im Gesicht.

Die Wette verliert die Trainerin

Mittlerweile werde ich mutig. Denn beim nächsten Lied zeigt Kühl eine Choreografie, die an den Torjubel von Cristiano Ronaldo erinnert: Absprung mit beiden Beinen, die Arme auseinander reißen und bei der Landung stolz gucken – auch ich lande wie vorgegeben, bin beim Zumba angekommen und erlaube mir der Figur entsprechend einen kleinen Jubelschrei. Die Einheit macht Spaß, die Stunde vergeht rasend schnell, auch weil ohne Pause durchgetanzt wird. Zwischen den Liedern greife auch ich zu meiner mitgebrachten Trinkflasche und leere den kompletten Liter.

Aufzuklären bleibt noch die Wette, die Florian Garbe gewonnen hat: Außer mir sind noch 23 Zumba-Teilnehmer auf der Anlage. Der Wetteinsatz lautete mehrere Flaschen Weinbrand. Der Einsatz geht auf den Deckel von Britta Kühl.

Hier geht es zum Zumba-Kurs des SV Degersen Der Zumba-Kurs des SV Degersen findet derzeit als Outdoor-Veranstaltung auf dem SV-Sportplatz statt – soweit es nicht regnet und das Wetter einen kompletten Strich durch die Rechnung macht. Jeden Mittwoch können Interessierte unter Anleitung von Übungsleiterin Britta Kühl von 18.30 bis 19.30 Uhr tanzen und Spaß haben. Jeder ist willkommen, um reinzuschnuppern. Es sind weder Vorkenntnisse noch ein bestimmter Fitnessstand nötig. Die Teilnehmer sollten ein Getränk mitbringen und in Sportkleidung zur Anlage kommen, denn die Umkleidekabinen dürfen aktuell nicht genutzt werden. Nach einer Mail an zumba-degersen@web.de beantwortet Britta Kühl alle offenen Fragen.

Von Stephan Hartung