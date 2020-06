Wennigsen/Hildesheim

Eine 31-Jährige, die zur Tatzeit in Wennigsen wohnte, soll eine geistig behinderte Frau zu Sex mit Freiern überredet haben – so lautet die Anklage vor dem Amtsgericht Hildesheim. Dabei soll die Angeklagte sechs Treffen mit Männern organisiert haben, wobei drei dieser Treffen in Wennigsen stattfanden. Damit könnte sie sich der Zuhälterei strafbar gemacht haben, für die das Gesetz eine Mindestfreiheitsstrafe von sechs Monaten vorsieht. In einem ersten Verfahren war die Angeklagte freigesprochen worden, doch die Staatsanwaltschaft widersprach. Nun ging der Prozess am vergangenen Dienstag in eine zweite Runde.

Im Detail soll sich das Tatgeschehen laut Anklage so zugetragen haben: Nachdem die Angeklagte, die selbst als Escortdame arbeitet, die Zeugin zufällig kennengelernt hatte, erwarb sie das Vertrauen der geistig behinderten Frau. Sie kaufte ihr unter anderem Dessous und Schuhe und machte Nacktbilder von ihr. Anschließend stellte sie diese auf einer Onlineplattform zu Werbezwecken ein.

Angeklagte bestreitet Vorwürfe

Die Angeklagte organisierte im Anschluss insgesamt sechs Treffen mit Freiern zwischen Anfang Januar und Mitte April 2016. Dabei behielt sie das Entgelt für sich und versprach der Zeugin im Gegenzug, ihr ein Pferd kaufen zu wollen. Die Treffen fanden bei der Angeklagten zu Hause, auf einem Wennigser Bauernhof, aber auch in Hildesheim statt, wobei zumeist mehrere Freier mit der Zeugin verkehrten.

Diesen Vorwurf streite sie ausdrücklich ab, ließ die Angeklagte durch ihren Verteidiger Matthias Steppuhn nach der Anklageverlesung erklären. Die Angeklagte betone, dass sie niemanden gegen dessen Willen hat arbeiten lassen, bewusst unterdrückt oder manipuliert habe. Sie habe im Laufe ihrer beruflichen Tätigkeit eine Vielzahl von Kolleginnen kennengelernt und sich mit ihnen zusammengetan. Auch dass die Zeugin eine geistige Behinderung aufwies, will die mittlerweile 31-Jährige nicht bemerkt haben: „Nach ihrem Eindruck wirkte die Zeugin nicht geistig behindert“, sagte Steppuhn. Es könne sein, dass die Angeklagte Geld für eine Kollegin angespart habe, das sei auch nicht unüblich gewesen.

Oberlandesgericht rollt Fall neu auf

Die Angelegenheit liege eine lange Zeit zurück, sodass sich die Erinnerung der Angeklagten vermische, erläuterte ihr Verteidiger weiter. Denn nach einer solchen Dauer könne man häufig nicht mehr unterscheiden, was in den Akten gestanden habe und was man tatsächlich erinnere. Dass das Verfahren nun mehrere Jahre dauert, hat auch damit zu tun, dass die Angeklagte zunächst vom Amtsgericht Hildesheim freigesprochen wurde. Doch die Staatsanwaltschaft legte Rechtsmittel ein, woraufhin das Oberlandesgericht Celle die Sache zur erneuten Verhandlung zurück an das Amtsgericht verwies – jedoch zu einer anderen Richterin.

Hauptzeugin erscheint nicht zum Prozessauftakt

Der neu aufgerollte Prozess sollte eigentlich bereits Anfang des Jahres stattfinden, musste wegen der Corona-Krise aber ausgesetzt werden. Auch während des Prozessauftaktes am Dienstag gab es weitere Verzögerungen, denn die Hauptzeugin erschien nicht vor Gericht. Sie soll nun am Dienstag, 16. Juni, vernommen werden, wenn der Prozess fortgesetzt wird. Dann sollen auch eine Lehrerin, der sich die Zeugin anvertraut haben soll, und der Ermittlungsführer der Polizei als Zeugen gehört werden. Ob das Gericht den straffen Zeitplan schaffen wird und dann bereits ein Urteil sprechen kann, ist aber ungewiss.

Von Alina Stillahn