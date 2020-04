Bredenbeck

Die für Ende April geplante Schulanmeldung an der Grundschule Bredenbeck fällt aufgrund der Corona-Pandemie aus. Eltern, deren Kind im Sommer 2021 an eingeschult werden, bekommen stattdessen sämtliche Unterlagen zugeschickt. Diese sollen ausgefüllt und bis Donnerstag, 7. Mai, an die Grundschule Bredenbeck, Schulstraße 14 in 30974 Wennigsen, zurückgeschickt werden. Eltern können die Unterlagen auch persönlich in den Schulbriefkasten stecken.

Von Lisa Malecha