Sie prägen das Bild der Gemeinde, und viele Menschen erfreuen sich an den Bäumen in Wennigsen. Doch immer wieder werden an bestimmten Stellen auch Exemplare gefällt. Die Redaktion hat sich mit einem Wennigser, der sich um den Bestand der Bäume sorgt und manche Abholzung kritisiert, zu einem Rundgang durch die Ortsmitte getroffen.

In diesen Vorrichtungen sollten an der Hagemannstraße Bäume gepflanzt werden. Quelle: Stephan Hartung

Los geht es an der Hagemannstraße. Schon vor vielen Jahren musste dort ein Spielplatz einem Neubau weichen – und damit fielen auch einige Bäume. „Versprochen wurden als Ersatz andere Bäume vor der Volksbank und dem Blumengeschäft“, sagt der Wennigser, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Er zeigt auf die runden Freiräume am Straßenrand. „Hier sollten die neuen Bäume stehen. Passiert ist aber nichts, mittlerweile ist alles zugepflastert.“

Ebenfalls aus seiner Sicht unverständlich ist, was zuletzt in der Barsinghäuser Straße passiert ist. „Dort standen vier schöne Platanen. Die sind jetzt weg, das Straßenbild ist nun völlig anders.“ Solche und andere Situationen fallen dem Mann auf, weil er oft mit seiner Frau in Wennigsen spazieren geht. „Hinzu kommt, das ich viel fürs Fotografieren übrig habe und zu verschiedenen Jahreszeiten gerne Bilder mache“, erklärt der Wennigser.

Auch am Teich nahe des Heimatmuseums wurden Bäume abgeholzt. Quelle: Stephan Hartung

Was ihm wichtig ist: Er wisse, dass das Abholzen von Bäumen oft alternativlos und richtig sei, beispielsweise wenn der Baum krank sei oder eine Gefahr darstelle. Im Fall der Barsinghäuser Straße hoben die kräftigen Wurzeln einer Platane bereits den Gehweg an und erzeugten ein Gefälle, das Stürze nicht ausschließt. „Aber viel zu selten, und darum geht es mir, wird für Ersatz gesorgt durch die Pflanzung von neuen Bäumen“, sagt er.

Mit seiner Frau habe er sich bereits an den Ortsrat Wennigsen gewandt, der sich auch für solche Belange bei der Gemeinde einsetzt. Sobald wieder Präsenzveranstaltungen möglich sind, wolle seine Frau die Sitzung des Gremiums besuchen und die Missstände ansprechen.

Wo und wann werden neue Bäume gepflanzt? Bäume, die auf öffentlichem Grund gefällt werden, unterliegen der Baumschutzsatzung. Daher sind auch Ersatzpflanzungen notwendig, teilt Bürgermeister Christoph Meineke mit. Nur Arbeiten, die die Verkehrssicherungspflicht betreffen, unterliegen nicht der Satzung. Dann müsse aber eine konkrete Gefährdung vom Baum ausgehen. An der Hagemannstraße sollen bald statt der früheren Ahorn-Bäume Felsenbirnen stehen. Der Ortsbürgermeister hat dem Wechsel bereits zugestimmt, der Bauausschuss und der Rat behandeln das Thema in der kommenden Sitzung. Die neuen Bäume sollen dann im Frühjahr gepflanzt werden, sofern das Bauprogramm geändert wird. Welche Bäume vor der Sporthalle gepflanzt werden, steht noch nicht fest. Mit der Pflanzung soll aber erst begonnen werden, wenn klar ist, wie es mit der Sporthalle weiter geht. Die Fällungen der Bäume an der Hülsebrinkstraße hatten schon vor Jahren für Diskussionen gesorgt – unter anderem als der Bauhof hier zehn morsche Bäume fällen musste. Aufgrund des Befalls der Bäume mit der Miniermotte sei laut Verwaltung eine einfache Ersatzpflanzung nicht möglich. Auch in der Barsinghäuser Straßesollen neue Bäume gepflanzt werden. Im Bereich des Mühlteiches werden Baumpflegearbeiten durchgeführt. Die Zeichen an den Bäumen stehen für einzelne Arbeiten, wie zum Beispiel tote Äste entfernen oder dass die Krone das Lichtraumprofil beeinträchtigt.

An der Hülsebrinkstraße ist die Kastanienreihe löchrig. Quelle: Stephan Hartung

Ein Vorbote für Abholzung? Die Bäume am Wennigser Mühlbach tragen vielfach solche Markierungen. Quelle: Stephan Hartung

Der Spaziergang führt weiter an den Teich nahe des Heimatmuseums. „Hier wurden vor etwa drei Monaten die Bäume abgeholzt, jetzt sieht alles hier so kahl aus“, kritisiert der Wennigser. Weiter geht es über die Hülsebrinkstraße, die „Kastanienallee“, wie der Mann sagt. „Denn hier stehen wunderschöne Kastanien. Doch man kann fast zusehen, wie hier immer öfter Lücken entstehen.“ Und wie immer fehle der Ersatz: „Es werden keine neuen gepflanzt.“

Die Hülsebrinkstraße sei ein Beispiel von vielen. „Wenn das so weitergeht, verliert Wennigsen seinen Charme und seinen Erholungswert.“ Dass dies nicht passieren darf, ist dem Wennigser ein Anliegen, für das er sich mit seiner Frau einsetzt. Vor allem mit Blick auf seinen Lieblingsplatz in Wennigsen hat er große Sorge. Es handelt sich dabei um den Bereich zwischen Mühlenbetriebsgraben und Wennigser Mühlbach. „Wenn die Bäume abgeholzt werden, würde mir das richtig weh tun“, sagt er – und zeigt auf viele rosafarbene Markierungen, die am Fuß der Bäume aufgemalt sind. „Das sind hoffentlich nur Pflegehinweise.“

