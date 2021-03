Argestorf

Der Sanierungsbeginn der Lübecker Straße in Argestorf: eine schier unendliche Geschichte, die nun aber doch zu einem Ende kommt – zu einem Happy End. „In diesem Jahr beginnen wir mit dem Kanalbau, der Straßenbau ist dann 2022 an der Reihe“, sagt Friedrich Hüper. Der frühere Bauamtsleiter der Gemeinde Wennigsen ist derzeit aushilfsweise wieder für seinen früheren Arbeitgeber tätig und betreut dieses Projekt.

Die Kosten für die Sanierung der Lübecker Straße beziffert Hüper auf rund 450.000 Euro. „Das ist schon eine große Nummer“, sagt er und ist dennoch zufrieden. „Der Marktpreis war jetzt im Januar und Februar sehr günstig. Bei einer Ausschreibung im April findet man keine Firma, die einen solchen Preis bieten kann.“ Der genaue Starttermin der Arbeiten ist aber laut Hüper noch nicht bekannt. Aktuell stehen auf der Lübecker Straße Vermessungen sowie Untersuchungen der Asphaltschicht auf Schadstoffe an . Letzteres sei völlig normal, sagt Hüper. „Das haben wir in der Hauptstraße auch so gemacht.“

In der Ortschaft ist die Freude groß

Im Ortsrat Argestorf hatte man sich schon darauf eingestellt, weiter sinngemäß den bekannten Film „Die Unendliche Geschichte“ erleben zu müssen. „Dann waren wir aber erstaunt und positiv überrascht, als Herr Hüper in unserer Sitzung war und gesagt hat, dass es bald losgeht“, berichtet Argestorfs Ortsbürgermeisterin Sonja Schwarze und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: „Es klingt zu schön, um wahr zu sein – ich glaube es erst, wenn die Bagger anrollen.“

Die gebremste Euphorie hat einen Grund. Denn seit Jahren ist die Sanierung der Lübecker Straße ein Thema. „Und zwar schon vor meiner Zeit“, sagt Schwarze, die seit 2016 im Amt ist. Die Gemeinde nimmt sie dabei aber in Schutz. Denn sie erinnert sich, dass lange Zeit eine Umsetzung an den Protesten der Anlieger gegen die Straßenausbausatzung scheiterte. „Als die Satzung dann 2019 abgeschafft wurde, war es einfacher. Denn dass etwas passieren muss, war allen klar.“

Der Zustand der Straße ist sehr schlecht. Quelle: Stephan Hartung

Aber nun passiert es. Und zwar so: Die Kanalbaumaßnahme ist ausschließlich im oberen Bereich ab der Straße Am Brunnen, wo sich die tiefste Stelle befindet und damit der Startpunkt sein wird, bis zum Ende der Lübecker Straße erforderlich. Die Gesamtlänge beträgt 310 Meter. In diesem Bereich wird der bestehende Regenwasserkanal im Gehweg aufgegeben und mit einem neuen Kanal in der Fahrbahn ersetzt. Der Kanal liegt zwischen Bordstein und dem Schmutzwasserkanal, also bergauf gesehen an der Nordseite der Straße. Es sind außerdem neue Regenwasserkanäle in der Schwarzen Dornstraße und im Hahnschen Holzwege vorgesehen.

Asphalt erhält im Frühjahr 2022 Erneuerung

In einem Grasweg-Flurstück entsteht ein sogenannter Kanalstauraum. „Dieser soll das ursprünglich angedachte Regenrückhaltebecken ersetzen, für das es keine Möglichkeit gibt, ein geeignetes Grundstück zu erwerben“, erläutert Hüper. Aus diesem Kanalstauraum wird das Wasser dann gedrosselt in die neue Regenwasserleitung in der Lübecker Straße abgegeben. Dank des Kanalstauraums kann der nördlich über Privatgrundstücke verlaufende Regenwasserkanal aufgegeben werden. Hier könnten dann Versorgungsunternehmen wie die Telekom ihre Glasfaserleitung verlegen. „Wenn die clever sind, dann nutzen sie das und sparen sich die Kosten für die Aufrissarbeiten“, sagt Hüper.

Bis zum Ende der Straße, von hier entstand dieses Foto, verläuft die Sanierung auf rund 300 Metern. Quelle: Stephan Hartung

Im Zuge des Einbaus des Kanalbaus wird der Straßenunterbau bis auf die letzte Asphaltdecke mit einer Stärke von vier Zentimetern hergestellt, sodass die Straße über den Winter bis ins Jahr 2022 hinein zwar mit der Asphalttragschicht befahrbar ist, aber die letzte Vier-Zentimeter-Decke fehlt. Ab dem Frühjahr 2022 soll dann auch die südliche Hälfte der Fahrbahn auf vier Zentimeter abgefräst werden. Es folgt ein Auftragen der neuen Asphaltdecke in voller Breite. Und dann ist hoffentlich alles schön – wie bei einem klassischen Happy End.

Von Stephan Hartung