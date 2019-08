Argestorf

“Im Winter ist es hier um 8 Uhr noch stockfinster – und die Kinder müssen diesen Weg zur Schule fahren“, kritisiert Constanze Duhm. Sie ist eine von vielen Argestorfern, die sich eine Beleuchtung am Radweg zwischen ihrem Ortsteil und Wennigsen wünschen.

Alleine schon wegen der Kinder, die diesen Radweg als Schulweg nutzen, sei eine Beleuchtung notwendig. „Ich als Erwachsener fahre hier schon ungern alleine lang, aber unseren Kindern sollen wir das zumuten?“, fragt Duhm. Denn der Weg entlang der Argestorfer Straße führt vorbei an Feldern, eine Bebauung gibt es am Straßenrand nicht. „Im Dunkeln übersieht man dann auch mal schnell Jogger oder Fußgänger – das führt mitunter zu gefährlichen Situationen“, ergänzt ein weiterer Argestorfer.

Solarlampen als Alternative?

Ein weiterer Kritikpunkt der Bürger: Argestorfer Schüler müssen ihr Busticket selber bezahlen, da ihr Schulweg nicht weit genug ist. „Sie sollen mit dem Fahrrad zur Grundschule fahren, dann muss der Weg aber auch sicher sein“, sagt eine Argestorferin. Schon lange wünscht sich daher der Ort und auch der Ortsrat eine Beleuchtung.

Bereits beim Neujahrsempfang im Januar hatten die Argestorfer Wünsche für ihren Ort aufschreiben können, die der Ortsrat ausgewertet hat. Dabei wurde schnell klar: Am wichtigsten scheint eine Radwegbeleuchtung zwischen Argestorf und Wennigsen zu sein. „Es gab eine deutlich Mehrfachnennung dieses Punktes“, sagt Ortsbürgermeisterin Sonja Schwarze.

„Wir als Ortsrat hatten die Verwaltung daher bereits damit beauftragt, unser Anliegen zu prüfen, doch die Maßnahme sei laut Gemeinde zu teuer“, sagt Schwarze. Daher habe der Ortsrat unter anderem nach Fördermöglichkeiten gesucht. Und nun eine ganz neue Idee vorgestellt: Solarlampen. Diese hatte der stellvertretende Bürgermeister Julian Felsen unter anderem bei einer Dienstreise in Polen gesehen. „Mit diesen Lampen würde ein Großteil der Tiefbaumaßnahmen wegfallen“, sagt Felsen.

Ortsrat trifft sich am Montag

Der Wunsch nach einer Beleuchtung des Radweges wird auch bei der Ortsratsitzung am Montag, 19. September, diskutiert. Beginn ist um 19.30 Uhr im Feuerwehrgerätehaus. „Auch Bürgermeister Christoph Meineke will kommen –und einige Infos zu diesem Thema, aber auch zur Lübecker Straße mitbringen“, sagt Schwarze. Die Lübecker Straße befindet sich in einem miserablen Zustand und muss saniert werden.

Weiterhin wird über den aktuellen Stand bei den Planungen für den Umbau des Gerätehauses informiert.

Von Lisa Malecha