Wennigsen

Arthur Fechner ist erleichtert. Für den Vorsitzenden der Bastlergemeinschaft ist es zwar traurig, dass die Eröffnung der Wasserrädersaison nicht groß gefeiert werden konnte, wie das in den vergangenen 61 Jahren der Fall war. Nun kann er zumindest berichten, dass die Gruppe angefangen hat, die Modelle aufzubauen. Damit hat es am Bach wieder angefangen zu klappern.

Neun der 21 Wasserräder stehen bereits. Bisher handele es sich dabei aber nur um die Objekte, die man zu zweit transportieren könne. „Wir halten uns ja an die Abstandsregeln“, sagt Fechner. Zum Glück seien die Werke inzwischen nicht mehr aus Eisen, wie das früher die Regel war, sondern aus Aluminium und damit deutlich leichter. Andernfalls wäre es kaum möglich gewesen, überhaupt etwas aufzubauen.

Anzeige

Einige Modelle aus dem 3-D-Drucker

Am kommenden Wochenende sollen weitere sechs Modelle dazukommen. Dann fehlten nur noch sechs große und schwere, sagt Fechner. „Es gibt Modelle, die müssen wir zu viert tragen.“ Wann diese aus der Werkstatt, in der sie im Winter aufbewahrt und für die Saison aufgerüstet werden, an den Bach kommen, stehe noch nicht fest.

Weitere HAZ+ Artikel

Fechner deutet auf ein Modell in der Mitte des Baches. „Das haben wir mit dem 3-D-Drucker gemacht.“ Inzwischen verfüge die Gruppe auch über einen 3-D-Scanner. So sei es möglich gewesen, die ursprünglich geschnitzten Figuren, die aufgrund des Materials nicht so lange halten, nachzudrucken. „Im vergangenen Jahr standen die Originale aus Holz hier, das sind jetzt Kopien“, sagt Fechner stolz.

Der Vorsitzende berichtet weiterhin, dass sich der Verein überlegt habe, wie man den Weg an den Rädern auch in der Corona-Krise sicher und unter Einhalten aller Regelungen nutzen könne. „Wir haben jetzt ein Einbahnstraßensystem“, erzählt er.

Weniger Spendeneinnahmen wegen der Corona-Krise

Das würden auch viele Geschäfte so machen. Er halte das für sinnvoll, damit sich die Menschen auf dem streckenweise doch recht engen Weg nicht zu nahe kommen. „Um das deutlich zu machen, haben wir Pfeile auf das Geländer gesprüht“, sagt Fechner. Auch nach der Corona-Krise wolle er das System beibehalten.

Finanziell laufe es momentan eher mau für den Verein um die Wasserräder. „In den vergangenen Jahren haben die Leute unsere Mühe immer honoriert“, berichtet Fechner. Doch durch den verzögerten Aufbau und den Wegfall der Eröffnungsfeier, stünden derzeit nicht viele finanzielle Mittel zur Verfügung.

Auch emotional scheint es die Gruppe ein wenig getroffen zu haben. „Das war immer so ein schönes Fest“, berichtet etwa Inge Fechner. Die Feuerwehrkapelle musizierte, es wurde gegrillt und es gab Kaffee, Kuchen und Aktionen für die Kinder. Nun heißt es: Das Beste aus dieser Situation zu machen und auf eine besonders große Feier in der kommenden Saison zu hoffen.

Lesen Sie auch:

Von Janna Silinger