Wennigsen

Hinsetzen und lossurfen: Wennigsen hat neben der Bushaltestelle bei der Sonnenuhr am Rathaus seine erste Smartbench mit Internetzugang und Ladestation bekommen. Seit Mittwoch ist die multifunktionale Sitzbank in Betrieb und wurde von Vertretern der Gemeinde, der Avacon, der Klimaschutzagentur und vom Präventionsrat eröffnet. „Wie schön, dass wir heute einen so tollen sonnigen Tag erwischt haben“, sagte Julia Michalczyk von der Klimaschutzagentur bei der offiziellen Übergabe. Denn die modern designte Bank wird umweltfreundlich mit Solar betrieben. Klimaschutzagentur und Avacon haben die Smartbench in Wennigsen finanziert.

Smartbench steht für Smart (elegant beziehungsweise klug) und Bench (Sitzbank). Der Vorschlag, auch für Wennigsen solch eine intelligente Parkbank anzuschaffen, kam aus dem Präventionsrat. Er hatte die Schüler aus dem achten und neunten Jahrgang der Sophie-Scholl-Gesamtschule befragt. Dabei hatten die Jugendlichen auch den Wunsch geäußert, dass sie gern Treffplätze hätten, mit den Möglichkeiten, die eine Smartbench bieten kann. Einen entsprechenden Antrag hatten Barbara Krüger (Grüne), Jonas Farwig ( SPD) und Ursula Veit ( CDU) dann für den Präventionsrat – wo sie mitarbeiten – in den Rat eingebracht.

An der solargetriebenen Bank, die jetzt neben der Bushaltstelle beim Wennigser Rathaus steht, kann man sein Handy aufladen und gratis surfen. In die Sitzfläche aus Acrylglas ist ein Fotovoltaikmodul integriert. Dieses produziert Strom, den eine Batterie speichert. Die Bank hat genug Speicherkapazität, um gleichzeitig mehrere Handys und Tablets per USB-Kabel oder drahtlos aufzuladen. Mit Sonnenenergie wird auch ein WLAN-Router betrieben, der den kostenlosen Internetzugang ermöglicht. Somit kann man in der Nähe der Bank über freies WLAN im Internet surfen. Im Rathaus gibt es bereits ein WLAN-Netz über Freifunk, das genutzt werden kann.

Die Smartbench in Wennigsen ist die 13. Solarbank, die die Klimaschutzagentur zusammen mit Avacon seit 2017 in Hannover und im Umland aufgestellt hat. Der Standort direkt im Zentrum von Wennigsen mit der Bushaltestelle nebenan sei optimal, sagte Michalczyk. Schließlich sollen möglichst viele Menschen die neue Smartbench nutzen. Und gerade an dieser Haltestelle treffen sich immer auch viele KGS-Schüler.

Chillen, chatten, chargen: In die Sitzfläche ist ein Fotovoltaik-Modul eingebaut, das den Batteriespeicher in der Bank lädt. Die Sonne speist auch einen WLAN-Router, der einen kostenlosen Internetzugang ermöglicht. Quelle: Jennifer Krebs

Avacon-Kommunalreferent Frank Glaubitz erinnerte daran, wie 2017 zuerst in Wunstorf und kurz darauf dann in der Wedemark die ersten Smartphone-Sitzbänke aufgestellt wurden. Eine Smartbench sei damals so neuartig gewesen, dass sogar Fachzeitschriften aus Süddeutschland darüber berichtet hätten, sagte er und bedankte sich gleichzeitig bei der Wennigser Politik und auch der Gemeinde, weil sie offen seien für diese klimafreundliche, innovative Ladestation.

„Nun müssen wir noch einen Sponsor für eine zweite Bank in Bredenbeck finden“, sagte Präventionsratsvorsitzende Krüger. 5000 Euro kostet die Bank. Auch einen Standort gibt es in Bredenbeck noch nicht. Darüber soll der Ortsrat entscheiden.

Lesen Sie auch

Drei neue Solarbänke in Barsinghausen bieten freies Internet

Wo drückt der Schuh? Präventionsrat spricht über Wünsche der Wennigser

Von Jennifer Krebs