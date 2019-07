Wennigsen

Eine 46-jährige Autofahrerin aus Ronnenberg ist bei einem Verkehrsunfall auf der Gartenstraße am Sonnabendmorgen leicht verletzt worden. Nach Mitteilung der Polizei war die 46-Jährige gegen 8.40 Uhr mit ihrem Renault auf der Gartenstraße in Richtung Hauptstraße unterwegs. An der Kreuzung mit der Benekenstraße missachtete die Renault-Fahrerin laut Polizei die Vorfahrt eines von rechts kommenden Ford, der von einer 76-jährigen Frau aus Wennigsen gesteuert wurde. Diese wollte in die Gartenstraße einbiegen. Auf der Kreuzung stießen beide Autos zusammen. Als Folge der Kollision geriet der Renault ins Schleudern und kippte auf die linke Fahrzeugseite. Dabei erlitt die 46-Jährige die Verletzungen. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Weitere Meldungen zu Polizei- und Feuerwehreinsätzen in Wennigsen finden Sie in unserem Ticker.

Von Andreas Kannegießer