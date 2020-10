Wennigsen

Stinkefinger, Hupe und Co.: Während ihrer Fahrradausbildung mussten sich die Jungen und Mädchen der Grundschule Wennigsen dieses Mal so einiges gefallen lassen. Zahlreiche Autofahrer bedrängten die Kinder bedrängt und beleidigten sie sogar.

„Das war dieses Jahr wirklich keine schöne Erfahrung für unsere Kinder“, sagt Lehrerin Stefanie Franz, die ihre Viertklässler auf die Fahrradprüfung vorbereitet. Eine Woche lang haben die Schüler der vierten Klassen auf den Straßen von Wennigsen das Fahrradfahren geübt. „In den vergangenen Jahren ist das auch immer gut gelaufen“, sagt Franz. Doch dieses Jahr war alles anders.

Autofahrer gefährden Kinder

Vor allem im Bereich der Wiesenstraße ist es nach den Schilderungen von Lehrern und Schülern zu sehr unschönen Situationen gekommen. „Die Kinder wurden beleidigt, ihnen wurde der Stinkefinger gezeigt, Autofahrer haben sie bedrängt und angehupt – und das zu jeder Tageszeit“, sagt Franz. „Zum Teil ist es durch das Bedrängen zu wirklich gefährlichen Situationen gekommen.“

Die Grundschüler lernen, sals Radfahrer auf Wennigsens Straßen sicher unterwegs zu sein. Quelle: Lisa Malecha

Dass die Situation die Kinder belastet, merkt man einigen Schülern schnell an. „Ein Auto war dicht hinter mir, ich hatte die ganze Zeit angst, dass es gleich hupt“, sagt beispielsweise der neunjährige Ege nach seiner Prüfung. Die Erfahrungen aus den vergangenen Tagen haben einige Kinder nervös gemacht. „Ich hab schon ein bisschen Angst“, sagt ein Mädchen, bevor es in die Prüfung startet. „Was mache ich denn, wenn wieder ein Autofahrer hupt, weil ich zu langsam bin?“, fragt ein anderer Schüler.

Für die Lehrer und auch die Eltern, die bei dem Radfahrtraining in der Verkehrswirklichkeit geholfen haben, ist das Verhalten der Autofahrer – aber auch anderer Radfahrer und sogar Fußgänger – nicht verständlich. Unter anderem sei sogar ein Müllwagen hinter einer Gruppe Schüler hergefahren und habe dabei wiederholt ruckartig Gas gegeben – um die Schüler dann auch noch anzuhupen. Ein weiterer Autofahrer habe die Kinder beim Überholen sehr stark bedrängt und sei dann ganz knapp vor ihnen rechts abgebogen.

Lehrerin wünscht sich mehr Rücksicht

Die Lehrer berichten auch von der unschönen Begegnung mit einem Mann, der mit seinem Kinderwagen zu Fuß unterwegs war und eine Lehrerin angeschrien hat, weil diese den Schülern Anweisungen gegeben hat. „Sein Baby würde schlafen, da könne ich doch nicht laut sein“, erzählt die Lehrerin.

Teilweise hätten die Autofahrer sogar die Fenster runtergekurbelt und die Kinder beschimpft, weil sie ihnen offenbar zu langsam unterwegs waren. „Einige haben sogar den Mittelfinger aus dem Fenster gehalten“, sagt Franz. Die Autofahrer seien anschließend immer schnell weitergefahren. Lehrer und Eltern hätten somit kaum eine Chance gehabt, sie zur Rede zu stellen.

Franz vermutet, dass vor allem die Baustelle auf der Hauptstraße ein Grund für die Ungeduld der Autofahrer ist. „In den vergangenen Jahren hatten wir solche Situationen nie“, sagt sie. Seit mindestens vier Jahren ist die Fahrradausbildung an der Grundschule in zwei Teile geteilt: In der ersten Woche wird auf dem Pausenhof geübt, damit die Kinder auf dem Fahrrad sicherer werden. In der zweiten Woche sind sie dann im Ort unterwegs.

Polizei : Verhalten ist Ordnungswidrigkeit oder Straftat

Franz appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmer, künftig rücksichtsvoller mit den Kindern umzugehen. Zwar ist das Fahrtraining nun beendet, doch viele Mädchen und Jungen fahren täglich mit dem Fahrrad zur Schule. Für sie sei das Radfahren wegen der beengten Verhältnisse aufgrund der Baustelle ohnehin schon nicht so einfach.

Das dichte Auffahren, Hupen und Beleidigen seitens der Autofahrer ist nicht nur für die Kinder gefährlich. Es kann auch für die Fahrer selbst unangenehme Konsequenzen haben: Grundsätzlich sei es eine Straftat und könne angezeigt werden, wenn jemand andere beleidige oder ihnen den Mittelfinger zeige, teilte das zuständige Polizeikommissariat Ronnenberg auf Nachfrage mit. Wer den vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,5 Metern nicht einhält, begehe zudem eine Ordnungswidrigkeit und könne dafür belangt werden. Ähnlich sieht es beim Hupen aus. Das „missbräuchliche Nutzen der Schallanlage“ wird ebenfalls als Ordnungswidrigkeit geahndet. Gehupt werden dürfe nur in Warnsituationen, nicht aber, um sich freie Fahrt zu verschaffen, erläutert die Polizei.

Von Lisa Malelcha