Wennigsen

Ein noch unbekannter Autofahrer hat am vergangenen Mittwochmorgen einen auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios am Bröhnweg in Wennigsen abgestellten BMW beschädigt und ist anschließend geflüchtet, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nach Mitteilung der Polizei ereignete sich der Unfall in der Zeit von 08.20 bis 10 Uhr. An dem BMW einer Frau aus Gehrden wurden dabei die hintere rechte Tür und der hintere Stoßfänger beschädigt. Die Polizei beziffert den Schaden auf rund 2500 Euro. Die Ermittler hoffen auf Zeugenhinweise. Wer etwas gesehen hat, kann sich mit dem Polizeikommissariat Ronnenberg unter Telefon (05109) 5170 oder mit der Polizeistation Wennigsen unter Telefon (05103) 927940 in Verbindung setzen.

Mehr Polizeimeldungen aus Wennigsen lesen Sie hier.

Von Andreas Kannegießer