Wennigsen

Bei einer nächtlichen Verkehrskontrolle im Wennigser Zentrum hat die Polizei am frühen Sonntagmorgen einen Autofahrer erwischt, der betrunken und unter Drogeneinfluss am Steuer saß. Nach Mitteilung des Polizeikommissariats Ronnenberg war der Autofahrer gegen 2 Uhr einer Streife in der Hauptstraße aufgefallen. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten bei dem Mann Anzeichen eines Konsums von Alkohol und Drogen. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: Der Autofahrer hatte 2,09 Promille Alkohol im Blut. Ein zusätzlich ausgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf Kokain. Die Polizisten veranlassten eine Blutprobe und leiteten ein Strafverfahren gegen den Mann ein.

Von Andreas Kannegießer