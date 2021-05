Wennigsen

Die Bastlergemeinschaft der Wennigser Wasserräder würdigt ihren verstorbenen Ehrenvorsitzenden Günter Berndt und benennt die neue Schutzhütte an der Feldbergquelle nach dem früheren Bastlerchef. Dessen Witwe Wilma Berndt und der amtierende Vereinsvorsitzende Arthur Fechner präsentierten jetzt das Namensschild für die Günter Berndt-Hütte.

Die Wasserräder mitgeprägt

„Mit dieser Namensgebung wollen wir an einen Mann erinnern, der ganz entscheidend die Gemeinschaft der Wasserräder mitgeprägt hat und zu den Mitbegründern des heutigen Vereins gehörte. Seine ganze Freizeit hat er den Wasserrädern gewidmet“, sagte Fechner.

Günter Berndt leitete die Bastlergemeinschaft als erster Vorsitzender von 1977 bis 1998 und wurde 2012 zum Ehrenvorsitzenden des Vereins ernannt. In der Zeit als Bastlerchef organisierte er unter anderem 1980 den Umzug in die Bastlerwerkstatt an der Hirtenstraße sowie die Gründung der Wasserräder als eingetragenen Verein im Jahr 1997. Berndt verstarb 2017 im Alter von 81 Jahren.

„Eine tolle Würdigung“

Zum Gedenken an den verdienten Bastler entschied sich der Wasserräder-Verein dazu, die Schutzhütte an der Feldbergquelle in Günter-Berndt-Hütte zu benennen. „Mir sind die Tränen gelaufen, als ich davon gehört habe. Das ist eine tolle Würdigung. Mein Mann freut sich im Himmel ganz bestimmt darüber“, sagte Wilma Berndt.

Der massive Unterstand aus Holz war im Vorjahr von Mitarbeitern des Wennigser Bauhofes neu errichtet worden – als Ersatz für eine alte Hütte, die von einer umgestürzten Fichte zerstört worden war. Die Region Hannover beteiligte sich am Neubau mit 5000 Euro für die Statik und für das Material.

Seit rund zwei Wochen stehen wieder alle 21 Wasserrädermodelle im Bachlauf unterhalb der Feldbergquelle. Wegen der Corona-Krise musste der Verein erneut auf eine Feier zur Saisoneröffnung verzichten.

Von Frank Hermann