Wennigsen

Lange wurde darüber diskutiert: Nun hat der Rat der Gemeinde sich festgelegt, auf welchen Flächen in Wennigsen theoretisch Windkraftanlagen entstehen könnten. Bereits Anfang Juli hatte die Politik in einer Sondersitzung des Bauausschusses die Änderung des Flächennutzungsplans besprochen. Unter anderem ging es darum, welche weichen Ausschlusskriterien festgelegt werden können. Am Donnerstagabend dann sprach sich die Mehrheit der Ratspolitiker für die Änderung des Flächennutzungsplans aus. Insgesamt stimmten 22 Personen für die Änderung, drei dagegen und zwei enthielten sich.

Windräder sind privilegiert

Mit der Änderung legt Wennigsen fest, dass Windkraftanlagen auf Gemeindegebiet nur auf der Fläche zwischen Degersen und Redderse, die bereits seit geraumer Zeit diskutiert wird und eigentlich von der Politik abgelehnt wurde, möglich sind. Alle anderen Zonen wären künftig ausgeschlossen. Ohnehin komme laut Experten lediglich ein Prozent des Gemeindegebiets als Vorranggebiet für Windkraft überhaupt infrage, die restlichen 56 Hektar seien durch harte oder weiche Kriterien von vornherein ausgeschlossen.

So ergeben sich die Tabuzonen Die Ausschlusskriterien ergeben sich zum einen durch eine sogenannte Referenzanlage. Diese legt die harten Tabuzonen fest, die sich aus der Rechtsprechung ergeben und letztlich die Errichtung von Windkraftanlagen ausschließen. Unter anderem geht es dabei um Naturschutz-, Grün- und Wohnbauflächen. Die weichen Kriterien dagegen kann die Gemeinde selbst beschließen. Zu ihnen zählen beispielsweise die Mindestabstände zu Siedlungen, denn da gibt es noch Stellschrauben, an denen die Kommune drehen kann.

Vom Deister aus würden 250 Meter hohe Anlagen so aussehen. Quelle: Planungsgruppe Umwelt

Die Windenergie ist nach dem Gesetz im Außenbereich privilegiert. Das heißt, dass ihr dort Platz einzuräumen ist. Gemeinden und Städte können Windkraftanlagen nicht überall ausschließen, sie müssen ihnen Flächen zugestehen. Welche sie freigeben und welche nicht, müssen sie begründen. Mit einer eigenen, rechtlich unabhängigen Flächennutzungsplanung will Wennigsen künftig den Bau von Windenergieanlagen mehr steuern und auch Höhen begrenzen. Das Verfahren ist nun angeschoben, wird aber noch einige Jahre dauern.

FDP und AfD stimmen dagegen

Gegen die Änderung des Flächennutzungsplans sprachen sich bei der Ratssitzung FDP und AfD aus. „Wir haben immer wieder angezweifelt, dass es nicht anders geht, und zweifeln dies noch immer an“, sagte Hans-Jürgen Herr (FDP). Es sei für die Gemeinde gar nicht notwendig, spezielle Flächen auszuweisen, argumentierte er. Zudem würde das Landschaftsbild bei der laut Investor für die Wirtschaftlichkeit notwendigen Höhe völlig überprägt im Sinne einer Industrielandschaft, und der Artenschutz würde aufgegeben. Herr wies auch auf die Problematik des Grundwasserschutzes für die Nachbarkommune Barsinghausen hin und darauf, dass der gute Ackerboden durch Windkraftanlagen gefährdet sei. Zudem seien Schlagschatten und Lichtemissionen bisher nicht betrachtet worden. „Deshalb lehnen wir in der Konsequenz diese Planung ab“, sagte Herr.

SPD, CDU und Grüne stimmen dafür

Die Fraktionen von SPD, CDU und Grünen sahen dies anders, auch wenn sie nicht ohne Bedenken für Windkraft auf der ausgewählten Fläche sind. „Wir brauchen Windkrafträder, und grundsätzlich muss jeder eigene Flächen ausweisen – aber dabei müssen die Eingriffe in Natur und Lebensraum gering gehalten werden“, erläuterte Ingo Klokemann (SPD). Er fragte, warum in einem Flächenland wie Niedersachsen Windkraftanlagen ausgerechnet in einem so dicht besiedelten Gebiet wie der Region Hannover entstehen müssten. „Wir müssen zwar keine Flächen ausweisen, aber dann können wir auch keinen Einfluss nehmen“, sagte er weiter. „Wenn wir also für uns einen Kompromiss wollen, müssen wir diese Entscheidung so treffen.“ Denn durch die Änderung des Flächennutzungsplans habe die Gemeinde die Möglichkeit, die weichen Ausschlusskriterien selbst zu bestimmen – und etwa eigene Abstandsregelungen zu treffen.

Die Vorgeschichte Nach einem Ratsbeschluss, der im Sommer 2018 mit großer Mehrheit gefällt worden war, hatte die Gemeinde Wennigsen die Klage gegen die Region Hannover vorbereitet, um das damals neu aufgestellte Regionale Raumordnungsprogramm (RROP) mit der Vorrangfläche für Windenergie im Dreieck zwischen Egestorf, Redderse und Degersen überprüfen zu lassen. Dort will ein Investor mehrere Windräder bauen. Im März 2019 kippte das Oberverwaltungsgericht Lüneburg daraufhin das umstrittene alte Konzept wegen formaler Fehler. Das Gericht rügte unter anderem die fehlerhafte Berechnung von Mindestabständen zu den Siedlungsgebieten und erklärte das gesamte Kapitel Windenergie des RROP kurzerhand für unwirksam. Daher muss es neu geplant werden. Im RROP waren Vorranggebiete – also gewissermaßen reservierte Flächen – für Windenergienutzung festgelegt. Im gleichen Zug wurden Anlagen an allen anderen Standorten ausgeschlossen. Ohne diese Einschränkungen hat der Betreiber einen Rechtsanspruch auf Erteilung der Genehmigung, wenn er seinen Pflichten nachkommt und der Anlage keine anderen öffentlich-rechtlichen Belange entgegenstehen wie etwa die Flugsicherung. Die Region will Vorrangflächen nun ohne Ausschlusswirkung ausweisen. Das bedeutet vereinfacht, dass auch außerhalb dieser Areale der Bau von Windkraftanlagen grundsätzlich möglich ist, sofern nicht öffentliche Interessen entgegenstehen. Selbstverständlich gilt aber auch hier: Jede einzelne Windkraftanlage muss vor dem Bau genehmigt werden.

Dieser Auffassung ist auch die CDU, sagte Peter Armbrust. „Es ist ein schwieriges Thema, weil es in der Tat so ist, dass wir nicht ohne Weiteres die Wahl haben“, sagte er. Denn die Windkraft sei im Außenbereich nun mal privilegiert. Und auch wenn der Deister im Windschatten liege, können Betreiber abzüglich der harten Tabuzonen Anträge für den Bau von Anlagen stellen. „Wir dürfen das Ganze nicht unreguliert weiterlaufen lassen“, sagte Armbrust.

Angelika Schwarzer Riemer (Grüne) ergänzte, dass die Planungen ohnehin noch im Anfangsstadium seien. „Es gibt nur Untersuchungen zu Flora und Fauna“, sagte sie. Zudem forderte sie, dass – sollte es zur Genehmigung von Windkraftanlagen auf Gemeindegebiet kommen – Bürgerversammlungen organisiert werden, um alle mitzunehmen und den Anwohnern ihre Ängste zu nehmen.

Von Lisa Malecha