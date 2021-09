Holtensen

Die Kinder sitzen im Kreis, in ihrer Mitte pickt ein Huhn Körner auf. Der heilpädagogische Kindergarten im paritätischen Kinderzentrum Wennigsen hat am Mittwoch Besuch von Bauernhofpädagogin Jessica Fischer aus Springe bekommen. Sie hat am Vormittag den Kindern den Umgang mit Tieren näher gebracht – und die Kinder spüren lassen, wie es ist, Verantwortung zu übernehmen.

„Vor allem Kinder mit Förderbedarf sind darauf angewiesen, von anderen versorgt zu werden. Im Umgang mit den Tieren werden die Kinder selbst zum Versorger“, erklärt Fischer. Im Gepäck hat die promovierte Tiermedizinerin Meerschweinchen, Hühner und einen Hahn. Ganz behutsam führt sie die Kinder an die Tiere heran.

Üben mit Kuscheltieren

Zunächst schauen die Kinder die Tiere nur an, dann üben sie das Streicheln mithilfe von Stofftieren. „Ich mache das, um Vorurteile und Ängste abzubauen und um die Tiere zu schützen“, erzählt Fischer. Die meisten Kinder wollen anschließend Hahn Berthold und Huhn Henni berühren, gezwungen wird dazu aber niemand. Einigen merkt man an, wie sie sich konzentrieren, um den gefiederten Lebewesen Reis, Körner und Nudeln als Futter anzubieten. „Der Umgang mit den Tieren fördert zum Beispiel die Motorik, die Sprache, die Konzentration und die Geduld der Kinder“, erklärt Fischer.

Bevor die Kinder die Tiere streicheln dürfen, üben sie mit Stofftieren. Quelle: Thea Schmidt

51 Kinder aus der südlichen Region Hannover besuchen derzeit den Kindergarten, viele von ihnen haben Entwicklungsverzögerungen. Tagsüber stehen unter anderem Ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie auf dem Programm. Der Leiterin des Kindergartens, Rita Oelsmann-Wolf, ist es wichtig, dass die Kinder einmal einen anderen Alltag erleben.

Und nicht nur die Kindergartenkinder dürfen diese Erfahrung machen. Denn zum Kinderzentrum gehören auch noch eine heilpädagogische Frühförderung und ein Sprachheilkindergarten, die ebenfalls an dem Tierprojekt teilgenommen haben. Einige Kinder sind sogar auf den Hof der Bauernhofpädagogin gefahren, um sich dort mit Ziegen, Schafen und Ponys und Honigbienen vertraut zu machen.

Ulrike Witte vom Lions Club Deister Fontana (von links), Antrud Schröder vom Lions Club Deister Calenberger Land und Silke Hecke vom Förderverein des paritätischen Kinderzentrums haben Einheiten zur tiergestützten Pädagogik finanziert – zur Freude von Kindergartenleiterin Rita Oelsmann-Wolf. Quelle: Thea Schmidt

Förderverein sammelt Spenden bei Lions-Clubs

Ermöglicht wurden die Einheiten durch den Förderverein des Kinderzentrums. „Es ist faszinierend, die Kinder an den Tieren zu sehen. Sie können sich plötzlich besser regulieren“, sagt die Vorsitzende Silke Hecke. Der Förderverein wiederum hat knapp 900 Euro vom Lions Club Deister Fontana aus Springe und vom Lions Club Deister Calenberger Land bekommen. Die Präsidentin aus Springe, Ulrike Witte, und Antrud Schröder vom zweiten Club haben sich am Mittwoch selbst ein Bild von der tiergestützten Pädagogik gemacht – und signalisieren, dass der Förderverein sich auch künftig an sie wenden kann.

Von Thea Schmidt