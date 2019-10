Bredenbeck

In der Auseinandersertzung um das Bredenbecker Baugebiet Im Bergfelde, das im Nordosten des Ortes hinüber zu Holtensen entstehen soll, hat die Niedersächsische Landgesellschaft (NLG) in der Ortsratssitzung am Montagabend einen geänderten Entwurf vorgestellt, in dem nun Anregungen der Einwohner eingearbeitet sind. Im neuen Baugebiet am Ortsrand von Bredenbeck werden hauptsächlich Einfamilienhäuser entstehen. Außerdem rücken die vier geplanten Mehrfamilienhäuser aus dem Zentrum der Fläche an den Rand.

Ergebnisse der Einwohnerversammlung

Vor allem die direkten Anwohner des Neubaugebiets aus der Königsberger Straße kritisieren das Verfahren und werfen der Verwaltung vor, bisher nicht genug in die Planungen eingebunden zu sein. Im August hatte es auf Initiative der Anlieger aus der Königsberger Straße eine Bürgerversammlung gegeben. Im Ergebnis dieser Bürgerversammlung hatten die Bredenbecker ihre Wünsche und Sorgen zum geplanten Neubaugebiet bereits im Vorfeld zur Ortsratssitzung schriftlich an die Gemeinde weitergegeben.

Henning Dorl, Architekt und Anwohner der Königsberger Straße, umriss zu Beginn der Ortsratssitzung noch einmal die wesentlichen Punkte. Die Bredenbecker wollen zum Beispiel nicht, dass zwei- oder mehrgeschossige Häuser direkt an den derzeitigen Bestand angrenzen. Auch möchten sie, dass das Ortsbild erhalten wird – unter anderem, indem zulässige Bauhöhen festgelegt werden. Das sei ein guter und durchaus wichtiger Hinweis, fand in der Sitzung auch Bredenbecks stellvertretender Ortsbürgermeister Wolfgang Scholtz ( SPD) – und beruhigte: „Das ist etwas, was im Bebauungsplan zu regeln ist – aber so weit sind wir noch nicht.“

Der angepasste Entwurf: Im neuen Baugebiet am Ortsrand von Bredenbeck werden hauptsächlich Einfamilienhäuser entstehen. Außerdem rücken die vier geplanten Mehrfamilienhäuser aus dem Zentrum der Fläche an den Rand. Quelle: Jennifer Krebs

Die Planungen für das neue Baugebiet sind noch weitgehend am Anfang, bisher gibt es nur den Aufstellungsbeschluss des Rates vom März. Baubeginn wird wohl nicht vor 2021 sein. Das Baugebiet war in der Sitzung des Bredenbecker Ortsrats das einzige Thema, um in der Sache voranzukommen.

NLG-Planerin Andrea Gremmer betonte, dass die zeichnerische Darstellung und Form von Häusern auf dem Plan noch nicht verbindlich sei, es seien nur Platzhalter zur Veranschaulichung. Ob sechs Mietwohnungen in einem Komplex entstünden oder am Ende doch nur vier: Die Mehrfamilienhäuser ließen sich modifizieren, je nachdem, wie es ein Investor später vorhabe, sagte sie.

Bauträgerfreie Einfamilienhausgrundstücke

Flexibel ist die NLG auch hinsichtlich der Einfamilienhausgrundstücke, die bauträgerfrei vermarktet werden sollen. Geplant sind momentan Grundstücke, die zwischen 475 und 650 Quadratmeter groß sind – schlicht weil Grundstücke in dieser Größe am häufigsten nachgefragt seien, sagte Gremmer. Sollte jemand ein größeres Grundstück kaufen wollen, ließen sich aber natürlich auch zwei Grundstücke zusammenlegen oder eineinhalb kaufen, sagte Gremmer auf Nachfrage aus dem Publikum.

Auch altengerechte, barrierefreie Wohnungen im Bungalowstil soll es im neuen Baugebiet von Bredenbeck geben. Ebenfalls sind Hausgruppen für Mehrgenerationen-Möglichkeiten und ein Kindergarten in dem überarbeiteten Entwurf der NLG nach wie vor vorgesehen. Die NLG führt bereits eine Liste mit Interessenten. Sowohl für Seniorenwohnungen als auch für generationsübergreifende Projekte gebe es bereits welche, sagte Gremmer.

Poller, Stieleichen und Abbiegespur

Wennigsens Bürgermeister Christoph Meineke sprach im Ortsrat von „einer intensiven Debatte“, die das neue Bredenbecker Baugebiet in einer noch frühen Phase der Planungen ausgelöst habe. Er betonte: „Wir sind offen für Vorschläge!“ Aus der Sitzung des Ortsrats nahm der Verwaltungschef weitere Anregungen von Bürgern mit, die nun geprüft werden. Wichtige Stichworte sind hier Höhenbegrenzung, Stieleichenallee, Poller, dezentrale Regenrückhaltung und Abbiegespur von der L 389.

Die Bredenbecker würden auch gerne ein wenig weg kommen von dem sonst üblichen – und bisher auch in dem neuen Bredenbecker Baugebiet vorgesehenen – „quadratisch, praktisch, gut“, wie SPD-Ratsherr Reinhard Wiens, der beratendes Mitglied im Ortsrat ist, es ausdrückte. Er verwies auf die Ergebnisse der damaligen Bürgerbeteiligung. Bredenbeck hatte im Rahmen seines Zukunftsdialogs vor vier Jahren eine eigene Planungsgruppe für die Dorfentwicklung und das neue Baugebiet gehabt. „Eigentlich wollten wir hier mal was Besonderes schaffen für Bredenbeck“, sagte Wiens.

Könnte Südlink das Baugebiet behindern? Könnte die gigantische unterirdische Stromtrasse Südlink möglicherweise das neue Baugebiet in Bredenbeck torpedieren? Einwohner äußerten diese Befürchtung im Ortsrat. Der Grund: Aus den Stellungnahmen und Einwendungen von Bürgern im Zuge des Beteiligungsverfahrens gibt es auch für Wennigsen neue Überlegungen und den Vorschlag, die Trasse zwischen Bredenbeck und Holtensen langzuführen. Von Evestorf kommend führt der neue Alternativkorridor am geplanten Baugebiet in Bredenbeck vorbei und schwenkt dann nach Steinkrug ab. Bürgermeister Christoph Meineke macht sich noch keine Sorgen. Es handele sich um einen reinen Bürgervorschlag, sagte er. Bis zum 12. Juli konnten bei der Bundesnetzagentur Einwendungen gegen den geplanten Verlauf der Südlinktrasse eingebracht werden. Selbst Netzbetreiber Tennet müsse diesen neuen Vorschlag für Wennigsen noch genau eruieren, sagte Meineke. Den aktuellen Stand bekomme die Kommune immer gespiegelt. „Wir können ansonsten gerne noch den Aufstellungsbeschluss fürs Neubaugebiet nachreichen“, bot Meineke an. Über die Südlink-Trassesoll Strom aus Windenergie von Nord- nach Süddeutschland geleitet werden.

Von Jennifer Krebs