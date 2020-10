Wennigsen

Seit Monaten ist die Wennigser Ortsmitte eine große Baustelle – sehr zum Unmut zahlreicher Anwohner und Gewerbetreibender. Über den Fortschritt der Hauptstraßensanierung wollte nun Baustellenkümmerer Horst Lahmsen informieren. Doch schnell war klar: Es bleiben mehr Fragen offen, als beantwortet wurden.

Eigentlich sollte es am Mittwochabend bei der Ortsratssitzung in Wennigsen auch um die Baustelle an der Hauptstraße gehen. Lahmsen war ins Rathaus gekommen, um Fragen sowohl vom Ortsbürgermeister Jan Richard Weber, als auch von den anwesenden Bürgern zu beantworten. Da jedoch einige der Ortsratsmitglieder verhindert waren und der Gruppe demnach die Beschlussfähigkeit fehlte, fiel die offizielle Sitzung aus. Trotzdem ergriff Lahmsen die Chance, ein wenig zu berichten.

Vor sechs Bürgern zeigte der Baustellenkümmerer dann anhand aktueller Fotos, wie weit die Arbeiten inzwischen fortgeschritten sind. „Heute haben wir einen Meilenstein geschafft“, sagt Lahmsen zufrieden. Die Asphaltierung der Bauabschnitte eins und zwei sei beendet. „Das ist auch dem guten Wetter zu verdanken“, sagt er.

Maximale Verzögerung von zwei Wochen

Die sogenannte Heitmüller-Kreuzung werde demnach bald wieder befahrbar sein. Außerdem freut sich Lahmsen, dass trotz der erheblichen Erweiterung der Baustelle zu Beginn der Arbeiten derzeit lediglich mit einer maximalen Verzögerung von zwei Wochen zu rechnen sei.

Doch die Zuhörer fragten nach. Ein Bürger etwa wollte wissen, ob die Hauptstraße bald wieder einseitig befahrbar ist. Seit Monaten könne er nicht auf seinem Grundstück parken, die Situation sei sehr ärgerlich für ihn. Vor allem vor dem Hintergrund, dass er schon mehrfach Tickets vom Ordnungsamt für Falschparken bekommen habe.

Vollgesperrt ist die Hauptstraße ab Höhe Bushaltestelle Rathaus bis vor den Kreuzungsbereich Hauptstraße/ Hagemannstraße/ Hirtenstraße. Quelle: Janna Silinger

Scheinbar habe es zuerst geheißen, dass nur die Arbeiten an der Kreuzung mit einer Vollsperrung einhergehen, sagte auch Ortsratsmitglied Anselm Borrmann ( CDU). „Das war immer so vereinbart“, fügte er hinzu. Dass jedoch eine Straße nur halbseitig gesperrt wird, obwohl dort Regen-, Trinkwasser und Schmutzwasserleitungen verlegt werden, sei technisch gar nicht möglich, sagte Lahmsen überrascht. Und was die Knöllchen anginge, schlug Borrmann vor, dass Lahmsen ein Gespräch mit dem Ordnungsamt führt. „Vielleicht lässt sich da was machen.“

Infoveranstaltung war ausgefallen

Auch die Frage, warum die Hirtenstraße nicht mehr im Sanierungsgebiet liegt, konnte an diesem Abend nicht abschließend geklärt werden. „Eigentlich hatten wir für die Anwohner eine fest terminierte Infoveranstaltung geplant. Aber dann kam Corona und das wurde abgesagt“, sagt Lahmsen. Möglicherweise ein Grund, wieso es nun zu den Unklarheiten kam. Hinzu käme, dass bei einem so komplexen Bauvorhaben gewisse Komplikationen und Veränderungen nicht ausblieben, so der Baustellenkümmerer.

Doch der Lahmsen versicherte, dass er allen offenen Fragen auf den Grund gehen werde, weiterhin ansprechbar sei und in der kommenden Ortsratssitzung Rede und Antwort stehen werde.

