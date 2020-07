Wennigsen

In Sachen Windkraft müssen die Gemeinde Wennigsen und die Region Hannover sich eng abstimmen – kein Wunder also, dass dieses Thema eines der Schwerpunkte beim Besuch des Vorsitzenden der CDU-Regionsfraktion, Bernward Schlossarek, und weiterer Mitglieder der Fraktion war. Die Besucher ließen sich auch die Großbaustelle in der Ortsmitte zeigen.

Bald sollen die Städte und Gemeinden über ihre Flächennutzungspläne den Windenergieausbau steuern. Bisher war die Region Hannover selbst über das Regionale Raumordnungsprogramm (RROP) die zentrale Steuerungsbehörde – doch das Oberverwaltungsgericht hat diese Zuständigkeit für ungültig erklärt.

Die neue Regelung hätte zur Folge, dass auch die sogenannte Ausschlusswirkung wegfällt – Windräder könnten überall gebaut werden. Praktisch ist das aber unmöglich, weil Siedlungsgebiete, Verkehrsflächen, Flugsicherung, Natur- und Artenschutz oder Kies- und Sandabbau einen Großteil des Gebietes blockieren. „Die Kommune ist dann am Ball, um mit einem Flächennutzungsplan Flächen für die Windenergie festzulegen“, erläuterte Wennigsens Bürgermeister Christoph Meineke.

Deisterkommunen arbeiten zusammen

Nachdem die Regionsvorlage zunächst zu heftigen Debatten geführt hatte, habe man nun das Gespräch mit den Bürgermeistern vor Ort gesucht, begründet Schlossarek den Besuch in Wennigsen. Der CDU sei das Thema Klimawandel wichtig, es müsse aktiv vorangetrieben werden. Gerade beim der Windenergie sei es wichtig, Lösungen zu finden.

In Wennigsen wird über ein Areal am nördlichen Ortsrand der Gemeinde diskutiert, das nördlich der S-Bahn-Strecke zwischen Wennigser Mark, Degersen und der Gemeindegrenze zu Gehrden liegt und sich für Windräder eignen könnte. In der zweiten Jahreshälfte solle es einen Ratsbeschluss zu möglichen Standorten geben, kündigte Meineke an.

Auch wenn die drei Deisterkommunen gemeinsam die Planung vorantreiben, sobald die Entscheidung der Region getroffen ist, müsse man weiter eng mit dieser zusammenarbeiten, sagte er. Gemeinde, Region, Land und Bund müssten sich bei den Regularien sukzessive aneinander herantasten. Viele der Vorschriften seien aber erst im Herbst spruchreif. „Wir müssten also unsere Pläne noch anpassen, sollten die Regularien der Region das verlangen.“

Kaum Standorte geeignet

Andere mögliche Standorte gebe es in Wennigsen kaum, sagte Meineke. Bisher lägen noch keine Anträge von Unternehmen vor, die in Wennigsen Windparks errichten wollen. Das könne sich aber von Tag zu Tag ändern. Mit einer eigenen Flächennutzungsplanung hatte Wennigsen ohnehin vor, den Bau von Windenergieanlagen mehr zu steuern und dann beispielsweise auch Höhen zu begrenzen.

„Wir erwarten, dass die Region die Kommunen unterstützt und vor allem die kleinen Kommunen nicht alleine lässt“, sagte Schlossarek. Das Thema müsse dringend aktiv angegangen werden.

Von Lisa Malecha