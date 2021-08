Wennigsen

Für die Bastlergemeinschaft der Wennigser Wasserräder deutet sich erneut eine starke Saison mit großem Besucherzuspruch an. Insbesondere nach der Eröffnung im Frühjahr war der Ansturm nach Angaben des Vereinsvorsitzenden Arthur Fechner besonders groß. Die Bastler kontrollieren regelmäßig ihre Modelle im Deister, damit die Wasserräder im Bachlauf der Feldbergquelle störungsfrei laufen.

Rekordbesuch im Vorjahr

„Unsere Saison hat wieder richtig gut begonnen. Mittlerweile lässt der Ansturm etwas nach. Vermutlich haben die Menschen nach den Corona-Lockerungen jetzt wieder mehr Möglichkeiten für ihre Freizeitgestaltung“, sagt Fechner. Denn im Corona-Sommer 2020 mit dem ersten Lockdown verzeichnete die Bastlergemeinschaft einen Rekordbesuch mit deutlich mehr als 30.000 Kindern und Erwachsenen, die sich die 21 Modelle im Deister anschauten.

Damals kamen viele Besucher zum ersten Mal zu den Wasserrädern und lernten diese Attraktion an der Feldbergquelle neu kennen. Fechner vermutet, dass etliche dieser Besucher auch künftig zu den Wasserrädern kommen. „Ich gehe davon aus, dass wir nachhaltig viele neue Fans gewonnen haben“, sagt der Bastlerchef, der in diesen Tagen sein eigenes Modell der Deisterschmiede reparieren musste.

Lager und Ambosse ersetzt

Die Lager waren ausgeschlagen und die Antriebswelle blieb ständig stehen. Fechner tauschte die rund 60 Jahre alten Lager aus, seitdem läuft die Schmiede wieder störungsfrei. Die Deisterschmiede gehört zu den ältesten Modellen der 1957 gegründeten Bastlergemeinschaft. Erst vor kurzer Zeit hatte Fechner die durchgeschlagenen Ambosse ersetzen müssen.

Für die Instandhaltung der insgesamt 21 Wasserräder hat der Verein einen festen Wartungsplan und kontrolliert die Anlage mindestens zwei- bis dreimal die Woche. Besonders die sehr filigran gebauten Modelle des Freischießens und der Seilbahn seien überaus reparaturanfällig. „Manchmal reichen auch etwas Laub oder Nadeln von den umstehenden Bäumen im Wald, um den Betrieb zu unterbrechen“, erläutert Fechner.

Mechanik gründlich überholt

Umgekehrt mache sich positiv bemerkbar, dass die Mechanik bei vielen Modellen in den vergangenen Jahren gründlich überholt worden sei. Auf diese Weise sei es zum Beispiel gelungen, eine bessere Kraftübertragung auf die Wasserräder zu gewährleisten. So laufe etwa der Ziehbrunnen inzwischen nahezu störungsfrei. Hinzu komme die langjährige Erfahrung vieler Bastler, die ständig an der Verbesserung ihrer Modelle tüfteln. „Und das zahlt sich aus. Wenn sich unsere Wasserräder drehen und die Modelle antreiben, dann haben auch die Besucher ihren Spaß und kommen gerne wieder“, sagt Arthur Fechner.

Von Frank Hermann