Das vergangene Jahr hat bei den Einsatzkräften der Wennigser Feuerwehr Spuren hinterlassen: Sie mussten zu drei Einsätzen ausrücken, bei denen Menschen ums Leben kamen. Bei einem Unfall auf der Sorsumer Straße starb ein 18-Jähriger, eine 87-Jährige Wennigserin wurde bei einem Hausbrand schwer verletzt und starb später im Krankenhaus. Erst 14 Tage ist es erst her, dass die Retter einen Leichnam aus den Trümmern des abgebrannten Seminarhauses der Ökostation im Barsinghäuser Stadtteil Großgoltern bargen. Dort war die Wennigser Feuerwehr mit ihrer Drehleiter im Einsatz. Dass diese Ereignisse besonders in Erinnerung geblieben sind, wurde in den Reden in der Jahresversammlung deutlich. Ortsbrandmeister Jörg Wieners war sich sicher, dass die tragischen Einsätze „mancher von uns in seinem Leben nicht vergessen wird“.

Zweithöchste Einsatzzahl seit Feuerwehrgründung

Insgesamt 69-mal mussten die Feuerwehrleute im vergangenen Jahr ausrücken – so oft, wie seit 2007 nicht mehr, als der Orkan Kyrill über Niedersachsen hinweggeraste. Es ist die zweithöchste Einsatzzahl in der Geschichte der Ortsfeuerwehr, die vor 118 Jahren gegründet wurde. Gelegen habe das vor allem an den vielen Fehlalarmen der Brandmeldeanlagen, berichtete Wieners.

Die Zahl der Brandeinsätze stieg auf 20, 2018 waren es 17. Darunter seien viele Flächenbrände gewesen, die durch die extreme Hitze ausgelöst worden seien, sagte Wieners.

Ein neues Löschfahrzeug

Die Feuerwehr Wennigsen freut sich besonders auf das neue Fahrzeug, das den 30 Jahre alten Tanklöschwagen ersetzen und in diesem Jahr kommen soll. Derzeit läuft die Ausschreibung. „Wir verfolgen in der Feuerwehr alle gespannt den laufenden Beschaffungsprozess und freuen uns schon auf den Tag der Übergabe“, sagte Wieners. Mit dem neuen Fahrzeug sei dann auch eine ausreichende Einspeisung für die Drehleiter gewährleistet. Zur Zeit müsse das alles noch etwas provisorisch vonstatten gehen, weil das alte Tanklöschfahrzeug dafür keine ausreichende Pumpenleistung habe, erklärte der Ortsbrandmeister.

Zurzeit hat die Wennigser Feuerwehr 889 Mitglieder. Nachdem Mitglieder verstorben seien, sei die Zahl etwas gesunken. Außerdem haben sich fünf Helfer aus dem aktiven Dienst zurückgezogen oder sind umgezogen. Nun kann die Feuerwehr im Notfall nur noch auf 60 Ehrenamtliche zurückgreifen.

Ehrungen und Beförderungen

Jens Danielzick und Morten Schneegans wurden zu Oberlöschmeistern befördert. Aileen Otto, Nina Spiwek und Laura Weber dürfen sich jetzt Hauptfeuerwehrfrauen sowie Joachim Batke Hauptfeuerwehrmann nennen. Lena Rogge ist jetzt Oberfeuerwehrfrau, Neal Brandt und Eric Greulich wurden zu Oberfeuerwehrmännern befördert. Lisa Fromhage wurde zur Feuerwehrfrau ernannt. Auch Tim Lichtneckert hat die Prüfung bestanden.

Die Mitglieder bestätigten Zugführer Helge Jakob in seinem Amt. Zu Gruppenführern wurden Stefan Faßl (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug), Morten Schneegans (Drehleiter), Olaf Peter (Tanklöschfahrzeug und Mannschaftstransportwagen) sowie Jens Danielzick (Sonderaufgaben) gewählt. Neuer Kinderfeuerwehrwart und damit Nachfolger von Nina Spiwek ist Joachim Batke, der bislang Stellvertreter war. Neue stellvertretende Kinderfeuerwehrwartin ist Ivonne Weichelt.

Musikzug feiert 100-Jähriges

Ortsbrandmeister Jörg Wieners wurde in der Jahresversammlung für 40 Jahre aktiven Dienst ausgezeichnet. Genauso lange spielt er im Musikzug, der in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert. Am 29. August soll zum Jubiläum ein Sommerfest auf dem Hof Rogge gefeiert werden. Außerdem gibt der Musikzug am Sonnabend, 14. März, um 16 Uhr in der KGS ein Jubiläumskonzert.

