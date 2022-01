Wennigsen

Wer Blut spendet, tut Gutes – das steht außer Frage. Doch wer am Dienstag, 25. Januar, an der Sophie-Scholl-Gesamtschule in Wennigsen dazu beiträgt, dass die Vorräte an Blutkonserven aufgestockt werden, hilft gleich doppelt. Denn der Erlös kommt dem 13. Jahrgang der Wennigser KGS und damit etwa 60 Schülerinnen und Schülern zu Gute. Das Geld wollen die jungen Leute für ihren Abiball verwenden.

„Wir stellen die Räume, das Essen und die Freiwilligen, die sich um das Organisatorische kümmern“, erzählt Jahrgangssprecherin Milena Rose. So würden beispielsweise Schülerinnen und Schüler an der Anmeldung eingesetzt werden. Für das Blutabnehmen selbst ist der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuz (DRK) zuständig. Für jede Person, die Blut spendet, zahlt er eine kleine Abfindung an die KGS-Abiturienten. Rose zufolge liegt der Betrag bei etwa 6 bis 7 Euro pro Person.

„Klasse Aktion der jungen Leute“

Schon Jahrgänge zuvor haben Blutspendeaktionen an der Schule organisiert, um ihre Abiball-Kasse aufzufüllen. Beim vergangenen Mal kamen 77 Spender. „Es lief überraschend gut“, sagt die 19-jährige Rose, die auch damals geholfen hatte. Dabei hatten die Jugendlichen gar nicht richtig für die Aktion geworben. Dieses Mal wollen sie vorher mehr auf den Termin aufmerksam machen. „Vor Weihnachten waren wir noch im Stress wegen der Vorabi-Klausuren“, erzählt Rose. „Jetzt beginnen wir mit der Werbung.“

Es sollen Banner und Plakate aufgehängt werden. Zusätzlich wollen die Schülerinnen und Schüler Flyer im Ort verteilen. Normalerweise würden auch Veranstaltungen oder Aktionen in der Pause dabei helfen, einen solchen Termin bekannt zu machen. Das sei jedoch aufgrund der Corona-Pandemie momentan eher schwierig, sagt Rose.

Wennigsens DRK-Vorsitzende Dorothee Göhmann findet den Einsatz der Abiturienten total klasse. „Sie haben vorher gefragt, ob wir etwas dagegen hätten, dass sie auch eine Blutspende organisieren“, erzählt sie. „Aber warum sollten wir? Das ist doch eine gute Sache.“ Die DRK-Chefin kennt junge Leute, die in ihrem Abijahrgang zum ersten Mal gespendet haben und inzwischen öfter „zu uns in den Ortsverein“ kämen. Auch während der Corona-Pandemie würden Blutspenden dringend gebraucht, sagt Göhmann. Denn chronisch Kranke, Krebspatienten und Unfallopfer seien darauf angewiesen.

3G und FFP2-Maske

Die Blutspende am 25. Januar in der Pausenhalle der KGS am Bürgermeister-Klages-Platz ist für 15.30 bis 19.30 Uhr angesetzt. Der Weg dorthin sei ausgeschildert, kündigt die Jahrgangssprecherin an. Es gelten die gleichen Regeln wie bei anderen Blutspenden auch: Wer spenden will, muss einen Personalausweis mitbringen und, falls vorhanden, seinen Blutspenderausweis. Es gilt 3G (geimpft, genesen oder negativ getestet) und Maskenpflicht (FFP2). Über die Internetseite des DRK-Blutspendedienstes kann man vorher eine Uhrzeit reservieren. Aber auch ohne Terminreservierung kann man zur Blutspende kommen.

Grundsätzlich darf Blut spenden, wer mindestens 18 Jahre alt ist und sich fit fühlt. Wer Grippe- oder Erkältungssymptome hat, sollte auf die Spende verzichten. Er würde im Zweifelsfall ohnehin nicht zugelassen werden. Auch nach einer Impfung gegen das Coronavirus ist eine Blutspende möglich.

Von Thea Schmidt und Jennifer Krebs