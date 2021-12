Wennigsen

Silvester wird auch in diesem Jahr in Wennigsen entschieden leiser ausfallen als vor Corona-Zeiten: Bundesweit dürfen keine Feuerwerkskörper verkauft werden. Darüber hinaus hat die Region Hannover jetzt in einer Allgemeinverfügung in Abstimmung mit den Städten und Gemeinden Straßen und Plätze festgelegt, auf denen aus Gründen des Infektionsschutzes nicht geböllert werden darf. Es soll verhindert werden, dass sich viele Menschen versammeln und gemeinsam Böller und Raketen zünden.

Böllerverbot am Bahnhof

Auch die Gemeinde Wennigsen hat in diesem Zusammenhang eine Fläche benannt: den Bereich rund um den Bahnhof. Dazu gehören auch der Heisterweg und die Kurt-Schumacher-Straße 1, 6-22. Das Böllerverbot gilt von 21 Uhr am Silvesterabend bis 7 Uhr morgens am Neujahrstag. Auch das Mitführen von Feuerwerk ist dort verboten. Kleinstfeuerwerk wie Knallerbsen und Wunderkerzen sind nach wie vor erlaubt.

„Aktiver Beitrag zum Infektionsschutz“

Regionspräsident Steffen Krach appelliert an die Einwohnerinnen und Einwohner, grundsätzlich auf Feuerwerk zu verzichten und erinnerte an die geltenden Kontaktbeschränkungen: „Wenn wir sehen, was aktuell bei unseren europäischen Nachbarn und auch in Großbritannien los ist, tun wir gut daran, Ansammlungen zu meiden. Das Böllerverbot ist ein aktiver Beitrag zum Infektionsschutz und hilft hoffentlich, die Welle, die mit der Omikron-Variante auf uns zurollt, abzumildern.“

Von Jennifer Krebs