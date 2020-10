Wennigsen

Der Kulturkreis Kloster Wennigsen richtet am Sonntag, 25. Oktober, zwei Konzerte mit den beiden renommierten, international gefragten Musikern Fedor Rudin ( Violine) und Boris Kusnezow ( Klavier) aus. Die beiden Konzertveranstaltungen beginnen um 17 und um 19 Uhr im Wennigser Klostersaal. Das Organisationsteam des Kulturkreises betont, dass die Konzerte so organisiert sind, dass alle Regeln der Corona-Verordnung erfüllt sind.

Der Pianist Kusnezow ist dem Wennigser Publikum bekannt, er hat bereits zweimal im Klostersaal konzertiert. 2017 hatte er ein Solokonzert gegeben, das damals mit tosendem Beifall bedacht wurde. Kusnezow gilt als herausragender Kammermusiker, der sein Publikum schon in Konzertsälen wie der Carnegie Hall in New York, dem Mariinski-Theater St. Petersburg, der Kioi-Hall Tokio und der Berliner Philharmonie begeistert hat. Zwölf Alben in diversen Besetzungen und Rundfunkaufnahmen dokumentieren die künstlerischen Aktivitäten des Pianisten, der immer wieder weltweit auch mit anderen herausragenden Instrumentalisten und Sängern zusammenarbeitet. Neben dem aktiven Musizieren organisiert er eine internationale Musikakademie im Schloss Bückeburg und engagiert sich ehrenamtlich für die Loewe-Stiftung im Bereich der Musikförderung. Seit diesem Monat ist Kusnezow Professor für Klavierkammermusik an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig.

Rudin ist Konzertmeister in Wien

Partner bei den Konzerten im Klostersaal ist der französisch-russische Geiger Fedor Rudin, der vor kurzem zum Konzertmeister der Wiener Philharmoniker und des Wiener Staatsopernorchesters ernannt wurde. Nach Mitteilung des Kulturkreises gilt er als einer der vielseitigsten Künstler der heutigen Generation. Er hat Preise bei etlichen internationalen Wettbewerben gewonnen. Sein neuestes CD-Album „Reflets“ wurde für die International Classical Music Awards nominiert. Rudin spielt eine Violine von Lorenzo Storioni, die 1779 in Cremona gefertigt worden ist. Das Instrument ist Teil des Deutschen Musikinstrumentenfonds und wird ihm von der Deutschen Stiftung Musikleben in Hamburg zur Verfügung gestellt.

Fedor Rudin spielt eine Violine von Lorenzo Storioni. Quelle: privat

Das Konzertprogramm steht unter dem Motto „ Wien um 1800“ und umfasst Werke von Ludwig van Beethoven, Franz Schubert und Jan Václav Voříšek. Die Musiker spielen das Konzert zweimal, für jede Besuchergruppe also ein je einstündiges Programm.

Wegen der aktuellen Beschränkungen sind die Konzerte eigentlich nur für die Mitglieder und Abonnenten des Kulturkreises zugänglich. Die Organisatoren verweisen aber darauf, dass wahrscheinlich noch Einzelkarten der Abonnenten verfügbar seien. Interessenten sollten sich unter der Adresse webmaster@kulturkreis-kloster-wennigsen.de per E-Mail melden.

