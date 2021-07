Bredenbeck

Das Straßensanierungsprogramm 2021 der Gemeinde Wennigsen wird ab Montag, 5. Juli, im Bräutigamsweg in Bredenbeck weitergeführt. Im Anschluss an die Straßenbauarbeiten am Bräutigamsweg wird dann ein Teilabschnitt der Tulpenstraße mit einer neuen Asphaltdeckschicht überzogen.

Für beide Straßen gilt eine Vollsperrung der Fahrbahn während der Asphaltarbeiten, die Gehwege können weiterhin genutzt werden. Die Straßenbauarbeiten sollen bis Freitag, 9. Juli, fertiggestellt sein.

Für Behinderungen durch die Vollsperrungen bittet die Gemeinde Wennigsen um Verständnis.

Von Lisa Malecha