Wennigsen

Die ersten Tage sind geschafft, und die neuen Erstklässler finden sich schon ganz gut zurecht. „Wir haben 40 Kinder eingeschult – eine Igel- und eine Eichhörnchenklasse“, sagt Bredenbecks Grundschulleiterin Tatjana Seidensticker. Sina Landoulsi und Marijke Standke sind die Klassenlehrerinnen. „Es war eine wundervolle Einschulungsfeier – erstmals in der Turnhalle“, sagt Seidensticker.

Grund: Vor den Ferien hatte es eine Überprüfung der Region gegeben: Diese untersagte wegen der seit Langem bestehender Brandschutzmängel, die Einschulungsfeier in der Aula stattfinden zu lassen. „Daraufhin habe ich in Absprache mit dem Schulträger bei der Region einen Eilantrag auf vorübergehende Nutzung der Turnhalle als Veranstaltungsort gestellt und genehmigt bekommen“, sagt Seidensticker. Dank der Bauhof-Mitarbeiter, die Teppiche und Bühne in der Halle aufbauten, hätte dort dann eine für die Erstklässler unvergesslich schöne Feier stattfinden können.

75 Kinder in Wennigsen eingeschult

Auch Wennigsens Grundschulrektorin Hanna Rojczyk kann nach der ersten Woche sagen: „Unsere Erstklässler sind alle gut gestartet!“ 75 Kinder wurden in Wennigsen eingeschult. Die 1a ist die Mäuse-Klasse und die 1b die Tigerenten-Klasse. Die 1c hat den Affen als Klassentier und die 1d heißt Eulen-Klasse. „Die Einschulungsfeier war sehr schön“, sagt Rojczyk. Über die Rampe seien die Kinder durch ein Sonnenblumen-Spalier in die Pausenhalle geführt worden. Mitschüler aus den vierten Klassen musizierten und sangen für sie das Schullied.

Die Waldorfschule ist immer eine Woche später dran

Die Freie Waldorfschule ist mit ihrer Einschulung immer erst eine Woche später dran: 29 Kinder wurden am vergangenen Sonnabend in Sorsum eingeschult. In der Aula verfolgten mehr als 400 Gäste an der Veranstaltung und begleiteten die neuen Erstklässler mit einem gesungenen Kanon auf dem Weg in ihren Klassenraum.

An der Waldorfschule werden die Erstklässler von ihren Paten durch einen Blumenbogen hindurch in die Schulaula geführt. Quelle: Mirko Haendel

Die vielen Gäste erlebten eine doppelte Premiere. „Nicht nur ihr macht heute eure ersten Schritte, auch ich bin heute den ersten Tag an dieser Schule“, sagte Cornelia Merkin, die Klassenlehrerin der Schulanfänger. Sie freue sich, die Jungen und Mädchen begleiten zu dürfen. Es gebe so viele Wunder auf der Welt – „wir müssen sie nur entdecken, und dabei möchte ich euch unterstützen“, sagte Merkin.

An der Waldorfschule ist es üblich, dass die Achtklässler die Erstklässler als Paten durch den Schulalltag begleiten, ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Beim symbolischen Eintritt in das Schulleben, dem Schritt durch einen Blumenbogen, empfingen sie die Neuen und führten sie Hand in Hand in die Aula.

Von Jennifer Krebs und Mirko Haendel