Bredenbeck

Eckhard Seemann bleibt erster Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes Bredenbeck. Bei den Vorstandswahlen haben sich die Parteimitglieder jetzt erneut für Seemann ausgesprochen. Ihm zur Seite stehen weiterhin Marianne Kügler als Stellvertreterin sowie Ursula-Brigitte Veit als Schatzmeisterin. Neu in den Vorstand gewählt wurde Rainer Hartmann, der ab sofort den zuletzt vakanten Posten eines Schriftführers übernimmt. Ebenfalls neu sind die beiden Beisitzer Lars Rogge und Wilhelm Meyer.

Inhaltlich konzentriert sich die Bredenbecker CDU auf Themenschwerpunkte wie zum Beispiel die Sanierung der Grundschule und der Sporthalle am Ort. „Diese Vorhaben wollen wir begleiten und im Fall der Sporthalle vorantreiben“, kündigt Marianne Kügler an.

Fortschritte beim Hochwasserschutz

Auf weitere Fortschritte wolle die CDU auch beim Hochwasserschutz in Bredenbeck dringen. Zuletzt seien hier von der Gemeinde Wennigsen viele Schritte in die richtige Richtung unternommen worden. Als Beispiele nennt Kügler den Bau eines neuen und leistungsstarken Wehres an der Beeke sowie zuletzt die Sanierungs- und Pflegearbeiten am Bachlauf der Gelben Beeke, um Überschwemmungen innerhalb der Ortslage nach Starkregen zu verhindern.

Außerdem setzte sich die Partei für mehr Transparenz und Mitsprache bei den politischen Entscheidungsprozessen ein. „Wir wollen die Bürger bei Entscheidungen mitnehmen und für ein gutes Miteinander sorgen“, sagt Kügler.

Von Frank Hermann