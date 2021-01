Bredenbeck

Das Dorfgemeinschaftshaus Bredenbeck hat ein Stück mehr Sicherheit bekommen: Ab sofort ist dort ein öffentlich zugänglicher Laien-Defibrillator der Björn Steiger Stiftung zu finden, der bei Herznotfällen Leben retten kann.

Die Stiftung förderte auf Initiative des Dorfgemeinschaftsvereins Bredenbeck die Anschaffung des Geräts – mit Unterstützung des benachbarten Pflegedienstes Monika Jansen sowie des Ronnenberger Ortsverbands Deister der Johanniter-Unfall-Hilfe. Die beiden lokalen Organisationen teilten sich die verbleibenden Kosten von rund 1000 Euro.

Anweisungen gibt es per Lautsprecher

Im Fachjargon heißt das neue Gerät Automatisierter Externer Defibrillator, kurz AED. Gezielte Stromstöße sollen Patienten mit Herzrhythmusstörungen helfen – in Verbindung mit einer Herzdruckmassage. Der Einsatz des Geräts sei auch für unerfahrene Ersthelfer narrensicher, heißt es von Seiten der Johanniter. Denn das Gerät gibt per Lautsprecher Anweisungen, was zu tun ist.

Das grüne Logo markiert am Wandkasten im Foyer des Dorfgemeinschaftshauses den Standort des Defibrillators. Quelle: Johanniter/Marcel Schwarzenberger

„Kleben sie die Elektroden wie auf dem Bild gezeigt auf den Körper des Patienten“, sagt die Lautsprecherstimme beispielsweise. Sie erklärt auch, wie eine Herzdruckmassage funktioniert. „Setzen sie einen Handballen in die Mitte der Brust, den Ballen der anderen Hand darüber. Drücken Sie den Brustkorb mindestens fünf Zentimeter kräftig nach unten“, weist die Stimme die Ersthelfer an.

Wer dennoch mehr über den Einsatz des Defibrillators lernen will, der kann das bei den Johannitern tun. Die Johanniter vom Ortsverband Deister bilden in ihren Erste-Hilfe-Kursen auch dafür aus. Sie benutzen unter anderem Übungspuppen und erklären das richtige Vorgehen.

Kurse auch in Bredenbeck geplant

Auch wenn die Kurse vorerst wegen des Lockdowns bis zum 10. Januar ausgesetzt sind; die Johanniter wollen mit dem Dorfgemeinschaftsverein sobald wie möglich eine Schulung vor Ort vereinbaren. „Wir freuen uns, dass der Defibrillator angeschafft werden konnte“, sagt Rainer Hahne vom Vorstand des Dorfgemeinschaftsvereins. Monika Jansen, Chefin des Pflegedienstes, sieht darin einen wichtigen Schritt: „Am plötzlichen Herztod sterben bundesweit ungefähr 100.000 Menschen pro Jahr.“

Eine Verbreitung von Defibrillatoren wie Feuerlöscher im öffentlichen Raum – das wünscht sich die Björn Steiger Stiftung, die seit 2001 rund 27.000 AEDs in Verkehr gebracht hat. In Bredenbeck ist das neue AED in einem Wandkasten im Foyer des Dorfgemeinschaftshauses zu finden.

Von Lisa Malecha