Bredenbeck

Der Knut-Tag in Bredenbeck, der eigentlich am 9. Januar stattfinden sollte, ist wegen der Corona-Auflagen und zum Gesundheitsschutz aller Helfer und ihrer Familien sowie der Einwohner abgesagt worden. Somit wird es 2021 keine Sammlung der Weihnachtsbäume in Bredenbeck und in Steinkrug geben. Das hat der Veranstalter, die Bredenbecker Feuerwehr, mitgeteilt.

Nach dem Vorbild Schwedens hatte die Feuerwehr Bredenbeck dieses Jahr im Januar erstmals ein Knutfest gefeiert – mit unerwartet großer Resonanz. Mehr als 250 Weihnachtsbäume holte die Feuerwehr damals in Bredenbeck und Steinkrug gegen eine Spende ab und schredderte sie. Der Erlös kam der Kinderfeuerwehr zugute.

Unterstützung der Initiative Paulinchen

Das sollte eigentlich auch dieses Mal so sein. Die Kinderfeuerwehr will die Initiative Paulinchen für Familien mit brandverletzten Kindern unterstützen. „In diesem Jahr haben die Kinder mitbekommen, was es bedeutet Einschnitte im Leben zu erfahren“, sagt Bredenbecks Ortsbrandmeister Sven Sachse. Die Dienste der Kinderfeuerwehr hätten aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr so gut wie nicht stattfinden können. Dies sei ein Ansporn für die Jungen und Mädchen gewesen, anderen Kindern in diesen schwierigen Zeiten helfen zu können.

Nach der Absage von Knut hat die Feuerwehr Bredenbeck bereits andere Ideen, wie nun stattdessen Geld gesammelt werden kann. Da niemand mit Gewissheit sagen könne, wann die Corona-Auflagen wieder gelockert werden, will sie aber noch keinen Ausblick darauf geben. Aber so viel steht fest: „Wenn Kinder von sich aus an andere Kinder denken, die Hilfe benötigen, dann wird diesem Wunsch auch entsprochen“, ist die einhellige Meinung der Bredenbecker Feuerwehrleute. Zu gegebener Zeit will die Feuerwehr die Bürger entsprechend informieren.

Von Jennifer Krebs