Wie erst jetzt bekannt wurde, ist Hans Groth bereits Anfang des Monats im Alter von 92 Jahren gestorben. In Bredenbeck war er vielen als Gründer des Heimat- und Kulturvereins-sowie als passionierter Filmemacher bekannt.

„Hans Groth hat für Bredenbeck und seine Vereine viel geleistet. Wir trauern ihm sehr nach“, sagt Bärbel Back vom Heimat- und Kulturverein. „Er hatte immer ein offenes Ohr, wenn er darum gebeten wurde.“

Groth renovierte die alte Dorfschule

Groth wurde 1928 in Leipzig geboren. Nach dem Abschluss seiner Malerlehre verließ er im Alter von 20 Jahren seine Heimat. „Ich wollte nicht im Osten bleiben, und so folgte ich 1948 einem Freund, der nicht nur eine Bleibe im Westen für mich hatte, sondern sogar schon eine Arbeitsstelle für mich besorgt hatte“, sagte Groth in einem Interview mit dieser Zeitung vor einigen Jahren.

In Bredenbeck lernte er seine Frau Hanna kennen und lieben. Gemeinsam kauften sie die alte Dorfschule in Bredenbeck. Es war für Hans Groth die Erfüllung eines Jugendtraums. Zusammen mit seiner Familie renovierte er das denkmalgeschützte Gebäude. Vor zwei Jahren feierten Hans und Hanna Groth Eiserne Hochzeit. Im vergangenen Jahr starb Hanna.

Die Wandmalereien von Hans Groth in der Heimatstube Bredenbeck wird noch lange an den Maler und Vereinsmitbegründer erinnern. Quelle: Jennifer Krebs

Für seine Verdienste wurde Groth bereits 1988 mit dem Ehrenring der Gemeinde Wennigsen geehrt. Seine Werke werden noch lange an den Bredenbecker erinnern: Unter anderem malte er das große Wandgemälde im Heimatmuseum des Orts.

Groth hielt viele Ereignisse für die Nachwelt fest

Zudem hat sich Groth in Bredenbeck als Heimatfilmer verdient gemacht. Ob Ostermarkt, Feuerwehrumzug oder größere Familienfeste – Groth tauchte überall mit seiner Videokamera auf und hielt die Ereignisse für die Nachwelt fest. Als Mitglied der Gruppe „Dorfkino Bredenbeck“ steuerte er zahlreiche interessante Streifen als Vorfilme bei.

