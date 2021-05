Bredenbeck

Die Polizei Ronnenberg ist am Sonnabend gegen 20.10 Uhr zu einer Wohnung in Bredenbeck gerufen worden. Dort hielt sich ein 53-Jähriger aus Hannover in der Wohnung der Anruferin auf und weigerte sich, zu gehen. Weil er die Frau zudem bedrohte, rief diese die Beamten zu Hilfe. Doch auch der Aufforderung der Polizisten zum Verlassen der Wohnung kam der Mann nicht nach – sondern bedrohte auch die Beamten. Letztlich musste der laut Polizei immer aggressiver werdende Hannoveraner in Gewahrsam genommen werden, wobei er Widerstand leistete. Die Nacht musste der 53-Jährige, der nicht alkoholisiert war, in der Zelle verbringen. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Von Sarah Istrefaj