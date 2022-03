Bredenbeck

Der Ostermarkt ist zurück. Nach zwei Jahren Corona-Pause steht die beliebte Veranstaltung am 2. und 3. April nun wieder im Terminkalender. Bei der bis dato letzten Auflage im Jahr 2019 kamen rund 1000 Besucher. „Wir sind sehr froh darüber, dass es nun wieder möglich ist und unser Hof dann belebt werden kann“, sagt Johann Warnecke, Inhaber der Kornbrennerei Warnecke.

So sah es 2019 aus: Beim Ostermarkt gibt auch dieses Mal wieder viele Möglichkeiten zum Stöbern. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

Zwei Neuerungen geplant

Wenn die Fans des Ostermarkts schon so lange warten mussten, dann soll es sich wenigstens gelohnt haben. Denn es gibt bei der aktuellen Auflage gleich zwei Neuerungen. Die Kornbrennerei tritt zwar wieder als Gastgeber auf. Dieses Mal jedoch hat Warnecke die Ausrichtung erstmals extern vergeben – an die Agentur „Fremd.Essen“ aus Hannover von Sonja und Mirjana Schütze. „Es kann nie verkehrt sein, so etwas in professionelle Hände zu geben. ,Fremd.Essen’ hat auch in der Corona-Zeit viel auf die Beine gestellt und daher Erfahrung mit den Regeln“, sagt Johann Warnecke, auf dessen Gelände bereits seit den Neunzigerjahren diverse Veranstaltungen wie Bauernmarkt, Frühschoppen, Ostermarkt oder Musikkonzerte stattfinden.

Weitere Premiere: Erstmals gibt es den Ostermarkt an zwei Tagen. Am Sonnabend, 2. April, und Sonntag, 3. April, steht das Gelände an der Deisterstraße dem Publikum zur Verfügung – die vorherigen Ostermärkte liefen jeweils nur an einem Tag. „Auch mit Blick auf Corona ist die Neuerung sehr gut, dann kann sich alles etwas entzerren“, sagt Warnecke. Los geht es am Sonnabend um 14 Uhr, das Ende ist für 19 Uhr vorgesehen. Am Sonntag hat der Ostermarkt von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Die Besucher müssen Eintritt zahlen – die Höhe ist aber frei wählbar.

Food Trucks und Kaffeestube

Warnecke verspricht, „dass für alle Altersklassen etwas dabei ist“. So gibt es beim Ostermarkt auch ein großes Kinderprogramm. Die Elternvertretung der DRK-Kindertagesstätte Bredenbeck kümmert sich im Hofgarten um das Wohl der Kleinsten und hat viele Aktionen und Spiele vorbereitet. Außerdem will eine Kunsthandwerkerin die Kinder staunen lassen. Auch Handarbeiten und Designstücke für alle Altersgruppen sind zu sehen. Für Essen und Trinken ist ebenfalls gesorgt. Der Förderverein der Grundschule Bredenbeck kümmert sich um die Kaffeestube in der Scheune, auf dem Gelände werden zahlreiche Foodtrucks stehen.

Es gelten die am ersten April-Wochenende aktuellen Corona-Regeln. Daher ist auch von Maskenpflicht in Innenräumen wie der Scheune auszugehen. Apropos Innenräume: An beiden Tagen hat auch der Hofladen der Kornbrennerei geöffnet, der aufwendig umgebaut wurde – und das ist die dritte Neuerung rund um den Ostermarkt.